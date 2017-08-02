В захламленной квартире на Дачном нашли гражданина СССР

Квартиру в Кировском районе Петербурга удалось освободить от собирательницы мусора. Хозяйку отправили в психиатрическую клинику, а её истощенного супруга – в другую больницу.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов 2 августа, пол двухкомнатной квартиры социального найма в доме №24 по Дачному проспекту покрывал полутораметровый слой мусора. В помещении жила пожилая пара, хлам в квартиру несла хозяйка, пока ее муж просто сидел в своей комнате. Медики нашли его в истощенном состоянии. Судя по всему, из дома он не выходил с прошлого века — единственным его документом оказался паспорт гражданина СССР.

Напомним, в том же районе, в доме на улице Зины Портновой, жильцы тоже столкнулись с подобной проблемой. Люди два года пишут письма в различные инстанции, жалуясь на дурной запах, но решение о выселении асоциальной семьи все еще не принято.