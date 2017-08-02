В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении и изнасиловании мужчины в Кронштадте

Одним из обидчиков петербуржца, которого в ночь на 31 июля обесчестили и ограбили в Кронштадте, оказался безработный приезжий из Средней Азии. Мужчину задержали оперативники уголовного розыска.

Как стало известно «Фонтанке» 2 августа, против 25-летнего иностранца возбудили уголовное дело, но только по статье о грабеже.

Потерпевший ранее сообщал, что на Цитадельском шоссе на него напали трое злоумышленников, которые его избили, совершили насильственные действия сексуального характера, а также забрали золото и телефон.