Памфилова предложила перенести единый день голосования на позднюю осень

Единый день голосования следует перенести на позднюю осень или весну, считает председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

Такое мнение она высказала в интервью «Коммерсанту», опубликованном 2 августа. По мнению главы ЦИК, начало сентября — неудачное время для проведения выборов, в том числе, потому, что это «отягчающее обстоятельство» для явки.

«Если сохранять единый день голосования, то переносить на позднюю осень либо на позднюю весну. Проводить выборы точно не в сентябре, а хотя бы с середины октября», — сказала Памфилова.

Она напомнила, что этот вопрос обсуждается в рамках рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства, созданной при администрации президента.

Говоря о явке, Памфилова подчеркнула, что она должна быть реальной. Если показатели низкие, «пусть думают политики, почему они не привлекли людей», подчеркнула глава комиссии.

Единый день голосования был утвержден в 2012 году. Согласно закону, региональные выборы проводятся не дважды в год (в марте и октябре), а один раз — во второе воскресенье сентября. В 2015-м на осень также перенесли думские выборы.

В этом году единый день голосования выпадает на 10 сентября. В шестнадцати субъектах Федерации пройдут губернаторские выборы.