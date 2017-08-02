Треть населения планеты боится российского влияния

Террористы из запрещенной в России организации ИГИЛ, глобальные климатические изменения и российское влияние вошли в список явлений, которых население планеты Земля боится больше всего.

Согласно данным опроса американского исследовательского центра Pew Research Center, результаты которого появились на сайте организации 1 августа, больше всего Россию боятся поляки. Силы и влияния РФ там опасаются 65% опрошенных. Больше (на один процент) жители Польши боятся лишь ИГИЛ. Половина респондентов в Турции также включили Россию в свой список страхов, еще 49% добавили русским в Иордании. Большинство тех, кто называл Россию источником своих опасений, живут в Европе. Меньше всего этого влияния боятся в Латинской Америке.

Всего Россия в рейтинге фобий набрала 31%, так же, как Китай. На первом месте в глобальном рейтинге ИГИЛ — 62%, на втором изменения климата — 61%. Кибератаки и состояние мировой экономики набрали по 51%. Беженцев боятся 39%, американского влияния — 35%.

Что касается страхов самих россиян, то в большей степени русские боятся террористов — 58%, меньше всего они опасаются влияния Китая — 18%.

В опросе участвовали больше сорока тысяч человек из 38 стран на всех континентах.