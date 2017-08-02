Россиянин погиб при попытке восхождения на гору в Перу

В перуанских Андах погибла группа альпинистов, в составе которой предположительно был гражданин России и двое граждан Чили, сообщает портал RPP. Поиски были начаты 31 июля, после того как Кристобаль Биццари, Габриэль Наваррете и Александр Мазнев не вернулись в запланированный срок.

Как пояснил изданию глава Ассоциации горных проводников Рафаэль Фигероа, причиной гибели стал сход лавины, который произошел во время восхождения на вершину Пирамиде горного хребта Кордильера Бланка в центральной части Перу. По его словам, альпинисты не взяли в сопровождение опытного проводника, что и помешало избежать трагедии.

Первый секретарь российского посольства Варвара Бойкова заявила РИА «Новости», что еще нет «точного подтверждения информации о российском гражданстве одного из погибших», но «найденный при нем паспорт похож на российский». По ее словам, трагедия произошла в весьма удаленном районе, и только сейчас началась операция по подъему тел.

«Сказать четко, что он россиянин, мы не можем, но предположительно, он им был»,— казала она, добавив, что у диппредставительства есть информация, что у альпиниста было и американское гражданство.