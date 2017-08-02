Житель Ленобласти взял кредит на убийство петербурженки

Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Новодевяткино в тот момент, когда он передавал деньги "киллеру" за убитую жену. Псевдоубийца оказался полицейским, супруга – невредимой, а заказчик пожаловался на нехватку средств для оплаты работы, рассказали 47news в Следственном комитете Ленобласти.

Как стало известно "Фонтанке", около шести вечера 1 августа в автосалоне на улице Энергетиков сотрудники "убойного" отдела полицейского главка задержали 22-летнего жителя Новодевяткино. Молодого человека подозревают в организации убийства бывшей жены, которой в июле исполнился 21 год.

Известно, что подозреваемый работает администратором в автосалоне, где его задержали. Прописан с матерью и отчимом в двухкомнатной квартире. Мотивом заказного убийства, предположительно, стала месть за то, что жена от него ушла.

Молодая женщина родилась в Петербурге, живет в Калининском районе с бабушкой, дедушкой и полуторагодовалой дочерью. Задержанный приходится ребенку отцом.

По информации Следкома, некоторое время назад парень стал искать в Интернете исполнителя убийства. Естественно, такой лобовой подход привлек внимание правоохранителей. Неделю назад у входа в "Петроспортотель" на Колтушском шоссе в деревне Янино злоумышленник встретился с киллером, не подозревая, что это сотрудник полиции. Жизнь экс-супруги муж оценил в 150 тысяч рублей. Для начала он передал "киллеру" 20 тысяч. Заказчику было предоставлено право выбрать орудие убийства. Тот передал нож, фотографию бывшей супруги и назвал ее адрес.

Вчера менеджеру показали часы якобы убитой и ее сумочку. Он, говорят, побледнел, но отсчитал 20 тысяч, сообщив, что остальное отдаст позже. Выяснилось, что даже эти деньги он взял в кредит. Таким образом, за жизнь экс-супруги молодой человек отдал 40 тысяч.

Задержание прошло в рамках уголовного дела, возбужденного на прошлой неделе Следственным комитетом Ленобласти по статье 30 и пункту "з" части 2 статьи 105 УК – "Покушение на убийство по найму". Подозреваемый задержан по 91 статье УПК, сообщили в следствии.

Коллеги с 47news заметили, как на эту схему задержания, на которой оперативники набили руку, оригинально смотрят суды.