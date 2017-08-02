Еще
09:41 02.08.2017
Пришлите свою новость!
09:41
Треть населения планеты боится российского влияния
09:33
Россиянин погиб при попытке восхождения на гору в Перу
09:17
Авиапарк Белого дома могут пополнить «Боинги», заказанные для «Трансаэро»
09:09
Петербуржец с раной на шее на ходу выпрыгнул из машины скорой
09:05
Житель Ленобласти взял кредит на убийство петербурженки
09:01
Петербурженку задержали за обманутые инвестиционные ожидания подруги
08:53
Петербуржцу в Сосновке воткнули в шею пластиковый нож
08:45
В Петербурге восьмиклассница спустилась по простыням с пятого этажа
08:37
Петербуржец сдал знакомого, хранящего дома ружья
08:29
Украина готовит иск к РФ из-за убытков, связанных со строительством Керченского моста
08:21
В Красноярске осудили сторонников ИГ за подготовку теракта в День Победы
08:13
Движение в центре ограничат на два часа из-за Дня ВДВ
08:05
Эллу Памфилову попросили объявить довыборы в Петербурге
01:12
В «Росфото» покажут фотографии с морских вояжей Николая II
00:50
Сенат США утвердил Рэя главой ФБР
00:40
Басманный суд постановил выдворить из России журналиста «Новой газеты» Нурматова
00:30
Парламент Венесуэлы не признал выборы в учредительное собрание
00:20
Организаторы «Евровидения» изменили регламент конкурса из-за Украины
00:12
Кадыров: На территории Чечни идеология шайтанов не пройдет
00:04
Дональд Трамп пока не подписал закон о санкциях против России
01/08
В Старой Ладоге обокрали любимый храм Бориса Годунова
01/08
Фондовый рынок США закрылся ростом
01/08
Академию художеств отреставрируют на 92,5 млн рублей
01/08
Мировые цены на нефть снижаются
01/08
«Зенит» договорился о переходе аргентинского футболиста, обвиненного в расизме
01/08
Форвард «Балтики» Погребняк сломал ногу
01/08
Город готов потратить почти два миллиарда на водоснабжение и канализацию в Лисьем Носу
01/08
Тиллерсон: Отношения США и РФ могут ещё ухудшиться
01/08
Ростехнадзор начал расследование причин блэкаута на Дальнем Востоке
01/08
Полицейских могут привлечь к ответственности за гостеприимство к задержанным 26 марта
01/08
Минобороны России: Перехваченные НАТО самолеты выполняли плановый полет
01/08
BMW сбил мотоциклиста на Якорной улице
01/08
В Севастополе оказалось возможным прожить на деньги от аренды комнаты
01/08
Экспорт украинского сала рухнул на 98 процентов
01/08
Верующие и казаки вместе стоят под дождём против «Матильды»
01/08
Истребители НАТО перехватили три российских самолета над Балтикой
01/08
Бразилец 9 месяцев бесплатно жил в шведских отелях
01/08
Бастрыкин определил, кто займется перестрелкой в Мособлсуде
01/08
"Фонтанка" за 60 секунд - 1 августа
01/08
Аваков назвал наглостью упрощенное получение украинцами гражданства России
01/08
На матч «Зенит» – «Спартак» назначен «любимый» судья Кадырова
01/08
Путин решил порыбачить
01/08
Глава Минздрава пообещала устранить дефицит врачей в поликлиниках за 2-3 года
01/08
Средне-Невский судостроительный завод создаст "цифрового двойника" за 350 млн рублей
01/08
«Зенит» хочет купить четвертого аргентинского футболиста
01/08
Почувствуй себя таксистом: китаянка, немец и француз произносят названия петербургских улиц
01/08
Полтавченко рассказал, кто из его подчиненных переедет в Невскую ратушу
01/08
Ушедшие корабли вернули развод петербургских мостов в график
01/08
Полтавченко отказал Макарову в ремонте храма
01/08
На ликвидацию свалки в Шушарах направят почти 29 млн рублей
01/08
СМИ рассказали, как члены «банды ГТА» избивали женщину-конвоира при попытке побега из суда
01/08
Дегтярный переулок лишился остатков старинной брусчатки
01/08
Фонд AdVita выиграл президентский грант на консультативную службу и горячую линию по паллиативной помощи
01/08
Горсуд Петербурга в третий раз рассмотрел «дело выпускниц»
01/08
Футболисты «Бней Иегуды» потерялись по пути в Петербург на матч с «Зенитом»
01/08
Китайские военные корабли прибыли в Хельсинки
01/08
Саакашвили заявил, что вернется на Украину
01/08
Прокуратура Московской области начала проверку после нападения на конвой в суде
01/08
Обыски на «Парнасе-М» связаны с невыплаченным кредитом
01/08
Горсуд Петербурга отказался отменять арест депутата Резника
01/08
В Петербурге объявлены в розыск собственники компании-дилера Bombardier
01/08
За неделю на территории Петербурга от клещей пострадали три десятка горожан
01/08
Петербурженка получила срок за покупку наркотиков руками ребенка
01/08
Мэрия Москвы опубликовала список сносимых хрущевок
01/08
«Вим-Авиа» 16 часов не дает пассажирам вылететь из Пулково
01/08
Полицейскому Росгвардии в Петербурге назначили оклад в 13 тысяч
01/08
Корабли Балтфлота после парада в Петербурге взяли курс на Балтийск
01/08
Бегающего по Петербургу лося, за которым следят МЧС, полиция и ГИБДД, сняли на видео
01/08
Смольный и застройщики не знают, зачем запрашивался миллиардный грант на Яхтенный мост
01/08
Выручка «Аэрофлота» в первом полугодии выросла на 2%
Предыдущие новости
Архив материалов
Бизнес
Версия для печати
02.08.2017 09:17

Авиапарк Белого дома могут пополнить «Боинги», заказанные для «Трансаэро»

ВВС США могут приобрести для авиапарка Белого дома два Boeing 747, которые ранее были заказаны российской авиакомпанией «Трансаэро», прекратившей свою деятельность в 2015 году. Об этом 2 августа сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на источники.

Оба борта были заказаны авиакомпанией еще до ее банкротства. После прекращения деятельности «Трансаэро» они остались в США. Причиной, по которой Пентагон планирует приобрести эти два самолета, является желание удешевить стоимость обновления президентского авиапарка. В то же время, как отмечают источники, решение о сделке не является окончательным.

ВВС США ранее сообщали, что планируют приобрести два Boeing 747, однако не уточняли их происхождение. После покупки самолеты должны будут пройти через техническое переоснащение, которое должно повысить их уровень безопасности.

В мае стало известно, что при техобслуживании одного из самолетов президента США VC-25 (модифицированной версии лайнера Boeing 747) была допущена халатность, которая могла привести к аварии. Стоимость исправления некачественной работы механиков с системой подачи кислорода на самолете составила $4 млн.

 

 

Источник: РБК


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
31.07.2017 18:33

Банк «Санкт-Петербург» открыл для «ТрансФин-М» кредитную линию на 600 млн рублей

ПАО «ТрансФин-М» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» подписали договор об открытии невозобновляемой кредитной линии объемом 600 млн рублей. Финансирование предоставлено сроком на 4.5 года.
RBI
28.07.2017 17:00

Петербургских школьников научат быть лидерами

Группа компаний RBI и Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» открывают школу для будущих лидеров
«Аэрофлот»
28.07.2017 16:37

Журнал «Аэрофлот» признан лучшим авиационным бортовым изданием страны

Бортовой журнал «Аэрофлот» стал лауреатом VIII Ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Авиапарк Белого дома могут пополнить «Боинги», заказанные для «Трансаэро»
Экспорт украинского сала рухнул на 98 процентов
Средне-Невский судостроительный завод создаст "цифрового двойника" за 350 млн рублей
Обыски на «Парнасе-М» связаны с невыплаченным кредитом
Выручка «Аэрофлота» в первом полугодии выросла на 2%
ФСБ изымает документы в офисе “Парнаса-М”
«М.Видео» и «Иксы» рискуют получить дело за желание заработать на футболе
Биржи США закрылись разнонаправленно
Цены на нефть растут
Компания Дмитрия Михальченко спорит с КРТИ по поводу развязки в Петергофе
Антигерой петербургской подземки идет в Грузию
Кто заморозит «Северный поток-2»
Когда взлетит рынок беспилотников
Рынок фермеру не нужен
Деньги на ветре
Судьбу петербургской рекламы решат в Москве
Когда уходит «Сименс»
Бензин возьмет свое
Менеджер сдал Морской завод
Подушки сдулись по пути в Петербург
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Почувствуй себя таксистом: китаянка, немец и француз произносят названия петербургских улиц

читатель "Фонтанки" Артём Ткачёв

Бегающего по Петербургу лося, за которым следят МЧС, полиция и ГИБДД, сняли на видео

Горсуд Петербурга отказался отменять арест депутата Резника

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
31.07.2017 18:33
Банк «Санкт-Петербург» открыл для «ТрансФин-М» кредитную линию на 600 млн рублей
ПАО «ТрансФин-М» и ПАО «Банк «Санкт-Петербург» подписали договор об открытии невозобновляемой кредитной линии объемом 600 млн рублей. Финансирование предоставлено сроком на 4.5 года.
RBI
28.07.2017 17:00
Петербургских школьников научат быть лидерами
Группа компаний RBI и Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» открывают школу для будущих лидеров
«Аэрофлот»
28.07.2017 16:37
Журнал «Аэрофлот» признан лучшим авиационным бортовым изданием страны
Бортовой журнал «Аэрофлот» стал лауреатом VIII Ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания»
Tele2
27.07.2017 17:34
Tele2 подготовила удобное предложение для бизнеса
У Tele2 появилось комплексное решение для корпоративных клиентов – «Выгодный комплект».
Фото предоставлено ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
26.07.2017 15:05
Электронный больничный становится реальностью
С 1 июля 2017 года медицинские организации вправе по выбору пациента и с его письменного согласия выдавать больничный лист на бумажном носителе либо в виде сформированного и размещенного в информационной системе ФСС России электронного документа
Аэрофлот
26.07.2017 10:35
Аэрофлот комментирует информацию о пикете, организованном профсоюзом ШПЛС
В связи с опубликованной некоторыми СМИ информацией о пикете, проведенном якобы сотрудниками Аэрофлота, авиакомпания сообщает.
Аэрофлот
25.07.2017 18:12
Группа «Аэрофлот» за полгода увеличила перевозку пассажиров на 16,6%
ПАО «Аэрофлот публикует операционные результаты Группы «Аэрофлот» и авиакомпании «Аэрофлот — российские авиалинии» за июнь и шесть месяцев 2017 года
«Эко-Гранд»
25.07.2017 11:28
Производитель автономной канализации Эко-Гранд открыл склад в Петербурге
В июле 2017 года производитель автономной канализации, компания «Эко-Гранд» открыла в Санкт-Петербурге свой склад. Он находится в Красносельском районе Петербурга, в дер. Виллози.
«Аэрофлот»
24.07.2017 11:32
Аэрофлот вошел в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира
Аэрофлот достиг важнейшего стратегического рубежа и официально вернулся в глобальную элиту гражданской авиации.
www.aeroflot.ru
21.07.2017 12:00
Аэрофлот расширяет систему поощрения командиров воздушных судов
С 1 октября 2017 года Аэрофлот вводит дополнительную систему поощрения пилотов. Ежеквартально по результатам работы в предыдущем квартале и в порядке ст. 191 Трудового кодекса РФ за добросовестную, продолжительную и безупречную работу будет выплачиваться...
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.