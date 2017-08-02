Петербуржец с раной на шее на ходу выпрыгнул из машины скорой

В лесах Выборгского района Ленинградской области ищут сбежавшего от медиков петербуржца. Побегу из кареты скорой помощи предшествовала семейная драма.

Как стало известно «Фонтанке», 1 августа с базы отдыха «Нахимовское» в поселке Цвелодубово госпитализировали мужчину 53 лет, который вместе с подругой отдыхал там неделю. На шее пациента была резаная рана, которую он получил, якобы поругавшись с избранницей. В момент, когда скорая проезжала мимо озера Монетка, мужчина на полном ходу выпрыгнул из автомобиля и удрал в лес. Вместо больницы в поселке Первомайское медики отправились в полицию с просьбой найти беглеца. Его подруга позже объяснила, что травму он нанес себе молча, а конфликтов в тот день между ними не было.

Ведутся поиски.