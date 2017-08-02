Петербурженку задержали за обманутые инвестиционные ожидания подруги

Полиция Петербурга задержала подозреваемую в мошенничестве. По версии следствия, она выманила у знакомой более 4 миллионов с обещанием вложить их в прибыльное медпредприятие.

Как стало известно «Фонтанке», 69-летнюю неработающую взяли после проверки заявления петербурженки. Последняя рассказала сотрудникам главка, что в июне 2016 года дама предложила ей проект — вложить сбережения в покупку медицинского оборудования. Его якобы предполагалось передать коммерческому отделению Военно-медицинской академии. После чего — только получать с этого дивиденды.

Доверчивая жертва отдала подруге 4 миллиона 250 тысяч рублей. Однако дохода за год так и не дождалась. Сейчас полицейские устанавливают, не было ли других жертв, поверивших подозреваемой. Сама она на время следствия помещена в СИЗО.