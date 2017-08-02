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02.08.2017 08:53

Петербуржцу в Сосновке воткнули в шею пластиковый нож

Житель Петербурга госпитализирован с порезом на шее после вечерней прогулки с собакой в парке Сосновка. Неизвестный ранил его одноразовым ножом.  

По информации «Фонтанки», нападение произошло около половины десятого вечера 1 августа. Мужчина гулял с псом вдоль пруда на углу Северного проспекта и проспекта Художников, когда неизвестный кинулся на него с ножом. Несмотря на то, что нож был пластиковый, пострадавшему потребовалась медицинская помощь — удар пришелся на шею, образовав на гортани вертикальный порез.

Сейчас мужчина находится в больнице, а полицейские разыскивают преступника, чтобы, в том числе, установить мотивы его поступка.

 

 


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Современная выставка, нестандартные форматы досуга, новый опыт и только позитивные эмоции станут отличным дополнением к экономному шопингу.
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Летом, в пору преображения и пляжного сезона, хотите выглядеть сногсшибательно? Уже действуете или все еще откладываете? Нет времени, работа, другие дела, планы. Бесплатный купон на эпиляцию – ваш стимул к действию.
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