Петербуржцу в Сосновке воткнули в шею пластиковый нож

Житель Петербурга госпитализирован с порезом на шее после вечерней прогулки с собакой в парке Сосновка. Неизвестный ранил его одноразовым ножом.

По информации «Фонтанки», нападение произошло около половины десятого вечера 1 августа. Мужчина гулял с псом вдоль пруда на углу Северного проспекта и проспекта Художников, когда неизвестный кинулся на него с ножом. Несмотря на то, что нож был пластиковый, пострадавшему потребовалась медицинская помощь — удар пришелся на шею, образовав на гортани вертикальный порез.

Сейчас мужчина находится в больнице, а полицейские разыскивают преступника, чтобы, в том числе, установить мотивы его поступка.