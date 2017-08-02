В Петербурге восьмиклассница спустилась по простыням с пятого этажа

Петербургская школьница сбежала из дома через окно. Восьмиклассница взбунтовалась против методов воспитания.

Как стало известно «Фонтанке», поздним вечером 1 августа в полицию с просьбой разыскать беглянку обратилась сотрудница одной из районных администраций. Ее 15-летняя дочь была закрыта дома в воспитательных целях, но смогла ускользнуть, оставив матери записку, что взаперти сидеть не желает. С пятого этажа девятиэтажки на Юго-Западе она спустилась по простыням.

Девочку ищут.