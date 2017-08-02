Петербуржец сдал знакомого, хранящего дома ружья

Три ружья, патроны и порох нашли полицейские в загородном доме у жителя Петербурга. Наводку сотрудникам правоохранительных органов дал знакомый нарушителя.

По информации «Фонтанки», петербуржец позвонил в полицию в три часа ночи 31 июля с просьбой привлечь к ответственности за незаконное хранение оружия соседа. По словам заявителя, искать арсенал надо было в деревенском доме знакомого в Новом Устье Кингисеппского района.

Звонивший не обманул — сотрудники полиции нашли в доме три охотничьих ружья, 17 патронов и шесть банок с порохом. Необходимых документов у владельца при себе не оказалось. Все найденное было отправлено на экспертизу с перспективой возбуждения уголовного дела о незаконном хранении оружия.