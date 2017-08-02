Украина готовит иск к РФ из-за убытков, связанных со строительством Керченского моста

Власти Украины готовят иск к России из-за убытков, которые несут украинские порты в связи со строительством моста через Керченский пролив. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

«Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по судоходству. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами», — сказал он, передает «Газета.ру» 2 августа.

Помимо этого, Лавренюк добавил, что проблема строительства Керченского порта, на которой акцентировали внимание профсоюзы Бердянского порта, в настоящее время решается совместно с украинским МИДом, а также советом национальной безопасности и обороны.

«Это глобальный, политический и сложный вопрос, но мы его обязательно решим», — отметил замминистра.

Он подчеркнул, что министерство инфраструктуры инициирует уменьшение нормативов отчисления госпредприятиями части чистой прибыли в госбюджет с 75% до 50%, чтобы больше средств направлять на развитие и обновление инфраструктуры.