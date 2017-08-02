Китай все ближе, теперь — и в университетах

В петербургских вузах подводят итоги вступительной кампании: среди популярных направлений у абитуриентов теперь не только IT, госуправление и экономика, но и китаеведение.

В Петербурге закончили прием заявлений в вузы. Как посчитали ректоры, в этом году желающих учиться вновь стало больше — почти на 30 тысяч. Вчерашние школьники рвутся стать программистами, менеджерами, экономистами и врачами. В то же время, как утверждают в вузах, увеличилось число желающих поступить на специальности с профильным изучением китайского языка и традиций Поднебесной. Конкурс на эти специальности почти в два раза больше, чем на журналистику.

Тенденцию заметили в Санкт-Петербургском государственном университете. По подсчетам ректората, экономика Китая стала самым популярным направлением по итогам этой кампании. На бюджетное место подано 56,43 заявления абитуриентов. На четвертом месте, уступив только госуправлению и управлению персоналом, – изучение китайского языка и права КНР. В университете такую тягу к Китаю объясняют потребностями рынка.

Аналогичную ситуацию наблюдают и в Политехническом университете. Как рассказал «Фонтанке» заведующий кафедрой международных отношений при Институте международных образовательных программ Сергей Погодин, китайское направление появилось в вузе еще в начале 2000-х, но стало популярным лишь в последние годы.

«Вначале набор был очень маленьким, теперь китаистов почти половина. Мы не только учим языку, но и преподаем регионоведение Китая, кроме того, в основе программы нет изучения истории языка, а делается акцент на современный деловой стиль». По словам Погодина, каждый из студентов имеет возможность поехать на год на практику в Китай. По итогам обучения выпускники в основном трудятся в туристических компаниях. «Сейчас в Китае бум туризма, а значит нужны переводчики, сопровождающие и те, кто знает культуру этой страны. Часть выпускников идут работать на предприятия, например, у нас в Политехе есть такая совместная партнерская программа».

«Самым популярным направлением у нас по-прежнему остается IT. Всего за эту кампанию мы получили 5,5 тысяч писем с документами из разных концов страны, фактически — отовсюду, куда ни ткнешь пальцем на карте», – говорят в ректорате Политеха.

В ИТМО в этом году заметили, что абитуриенты стали в разы сильнее. Средний балл ЕГЭ, как ожидают в приемной комиссии, по итогам поступления повысится с 86,9 до 89 баллов (при подаче заявлений на бюджетное очное отделение). По словам ответственного секретаря приемной комиссии ИТМО Алексея Итина, увеличился и конкурс: на самом популярном направлении подготовки «Прикладная информатика» конкурс составляет 27 человек на место, на «Программной инженерии» – 14 человек, а на «Информационных системах и технологиях» – 12. Порядка 400 человек поступили в ИТМО и вовсе без каких-либо испытаний – по результатам всероссийских олимпиад. В прошлом году таких счастливчиков было в два раза меньше. Был и особый случай зачисления — без всяких конкурсов на первый курс взяли школьника из Мончегорска, который смог найти уязвимость соцсети «ВКонтакте» и мессенджере ICQ. Илью Глебова зачислили на первый курс за счет средств вуза по программе «Технологии защиты информации».

В Университете технологии и дизайна отмечают большой интерес к программе энергосберегающих технологий и в целом к промышленному сектору. «После IT (информационные технологии в дизайне) это одно из лидирующих направлений по приему. Например, у нас есть Высшая школа технологии и энергетики (бывший Институт растительных полимеров). Там по направлению целлюлозно-бумажной промышленности число оригиналов превысило количество бюджетных мест, что неудивительно – количество целлюлозно-бумажных комбинатов в России очень велико по сравнению с любой другой страной», – говорит ректор Алексей Демидов.

Среди стабильно популярных специальностей — гуманитарные и творческие. Например, в СПбГУ самым востребованным направлением стала международная журналистика (почти 30 человек на место). В государственном Институте кино и телевидения – специальности «Телевидение» (60 человек на место) и «Режиссура» (40 человек на место). В Санкт-Петербургском экономическом университете на рекламу конкурс более 100 человек на место. Лидирует и Российская академия народного хозяйства — почти 77 заявлений на одно бюджетное место за партой на специальности по госуправлению. Врачами при этом хотят стать в разы меньше — в Педиатрическом университете зафиксировали конкурс в 15 человек.

Всего от абитуриентов в этом году поступило 388 тысяч заявлений (в 2016-м — 357 тысяч). Как заметили в объединенном совете ректоров, в основном страсть к учебе проявляют девушки (от них 57 процентов заявлений). Но самая удручающая цифра — число иногородних студентов — более 70 процентов заявлений (68 процентов в прошлом году, 47 процентов — 10 лет назад). Как утверждают ректоры, проблема, которая традиционно их ожидает уже в новом учебном году, – это расселение студентов. В городе не хватает больше 10 тысяч мест в общежитиях, и тут уже и программисты, и китаеведы окажутся в одной ситуации.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»