Китай все ближе, теперь — и в университетах

Еще
12:01 02.08.2017
Пришлите свою новость!
11:58
Дело велосипедиста, насмерть сбившего ребенка в Шуваловском парке, дошло до суда
11:54
Ространснадзор: Очереди в метро Петербурга — неправильная организация проверки безопасности
11:43
В новом iPhone не будет кнопки «домой» и сканера отпечатка пальца
11:41
AirBaltic будет чаще летать в Россию
11:37
МИД РФ подтвердил подготовку встречи Лаврова и Тиллерсона в Маниле
11:30
Монополистов предложено штрафовать за отказ подключать предприятия к коммунальным сетям
11:26
В Москве нашли пакеты с расчленёнными телами в цементе
11:22
Обвиняемого в контрабанде алкоголя коммерсанта Киндзерского будут судить в закрытом режиме
11:18
Савченко призналась, что получала «шикарную зарплату» в службе секса по телефону
11:05
Reuters: В Сирии с начала года погибли более 40 российских военнослужащих
10:57
Кабмин утвердил паспорт проекта по созданию новой модели поликлиник
10:51
После скандала с Юлией Самойловой организаторы «Евровидения» изменили правила конкурса
10:39
28 россиян вошли в мировой рейтинг долларовых миллиардеров
10:27
Больше двухсот бойцов ОМОН будут следить за десантниками в День ВДВ в Петербурге
10:21
Полкило наркотиков нашли в сумке бизнесмена в поезде Петербург - Воркута
10:15
В захламленной квартире на Дачном нашли гражданина СССР
10:09
Останки красноармейцев, погибших в Ленобласти, доставят на Украину
10:03
В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении и изнасиловании мужчины в Кронштадте
09:57
Памфилова предложила перенести единый день голосования на позднюю осень
09:49
Танк отвлек водителей на загородной петербургской трассе
09:41
Треть населения планеты боится российского влияния
09:33
Россиянин погиб при попытке восхождения на гору в Перу
09:17
Авиапарк Белого дома могут пополнить «Боинги», заказанные для «Трансаэро»
09:09
Петербуржец с раной на шее на ходу выпрыгнул из машины скорой
09:05
Житель Ленобласти взял кредит на убийство петербурженки
09:01
Петербурженку задержали за обманутые инвестиционные ожидания подруги
08:53
Петербуржцу в Сосновке воткнули в шею пластиковый нож
08:45
В Петербурге восьмиклассница спустилась по простыням с пятого этажа
08:37
Петербуржец сдал знакомого, хранящего дома ружья
08:29
Украина готовит иск к РФ из-за убытков, связанных со строительством Керченского моста
08:21
В Красноярске осудили сторонников ИГ за подготовку теракта в День Победы
08:13
Движение в центре ограничат на два часа из-за Дня ВДВ
08:05
Эллу Памфилову попросили объявить довыборы в Петербурге
01:12
В «Росфото» покажут фотографии с морских вояжей Николая II
00:50
Сенат США утвердил Рэя главой ФБР
00:40
Басманный суд постановил выдворить из России журналиста «Новой газеты» Нурматова
00:30
Парламент Венесуэлы не признал выборы в учредительное собрание
00:20
Организаторы «Евровидения» изменили регламент конкурса из-за Украины
00:12
Кадыров: На территории Чечни идеология шайтанов не пройдет
00:04
Дональд Трамп пока не подписал закон о санкциях против России
01/08
В Старой Ладоге обокрали любимый храм Бориса Годунова
01/08
Фондовый рынок США закрылся ростом
01/08
Академию художеств отреставрируют на 92,5 млн рублей
01/08
Мировые цены на нефть снижаются
01/08
«Зенит» договорился о переходе аргентинского футболиста, обвиненного в расизме
01/08
Форвард «Балтики» Погребняк сломал ногу
01/08
Город готов потратить почти два миллиарда на водоснабжение и канализацию в Лисьем Носу
01/08
Тиллерсон: Отношения США и РФ могут ещё ухудшиться
01/08
Ростехнадзор начал расследование причин блэкаута на Дальнем Востоке
01/08
Полицейских могут привлечь к ответственности за гостеприимство к задержанным 26 марта
01/08
Минобороны России: Перехваченные НАТО самолеты выполняли плановый полет
01/08
BMW сбил мотоциклиста на Якорной улице
01/08
В Севастополе оказалось возможным прожить на деньги от аренды комнаты
01/08
Экспорт украинского сала рухнул на 98 процентов
01/08
Верующие и казаки вместе стоят под дождём против «Матильды»
01/08
Истребители НАТО перехватили три российских самолета над Балтикой
01/08
Бразилец 9 месяцев бесплатно жил в шведских отелях
01/08
Бастрыкин определил, кто займется перестрелкой в Мособлсуде
01/08
"Фонтанка" за 60 секунд - 1 августа
01/08
Аваков назвал наглостью упрощенное получение украинцами гражданства России
01/08
На матч «Зенит» – «Спартак» назначен «любимый» судья Кадырова
01/08
Путин решил порыбачить
01/08
Глава Минздрава пообещала устранить дефицит врачей в поликлиниках за 2-3 года
01/08
Средне-Невский судостроительный завод создаст "цифрового двойника" за 350 млн рублей
01/08
«Зенит» хочет купить четвертого аргентинского футболиста
01/08
Почувствуй себя таксистом: китаянка, немец и француз произносят названия петербургских улиц
01/08
Полтавченко рассказал, кто из его подчиненных переедет в Невскую ратушу
01/08
Ушедшие корабли вернули развод петербургских мостов в график
01/08
Полтавченко отказал Макарову в ремонте храма
01/08
На ликвидацию свалки в Шушарах направят почти 29 млн рублей
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
02.08.2017 10:10
2 Комментариев

Китай все ближе, теперь — и в университетах

В петербургских вузах подводят итоги вступительной кампании: среди популярных направлений у абитуриентов теперь не только IT, госуправление и экономика, но и китаеведение.
Китай все ближе, теперь — и в университетах
@PressFoto/1TU

В Петербурге закончили прием заявлений в вузы. Как посчитали ректоры, в этом году желающих учиться вновь стало больше — почти на 30 тысяч. Вчерашние школьники рвутся стать программистами, менеджерами, экономистами и врачами. В то же время, как утверждают в вузах, увеличилось число желающих поступить на специальности с профильным изучением китайского языка и традиций Поднебесной. Конкурс на эти специальности почти в два раза больше, чем на журналистику.

Тенденцию заметили в Санкт-Петербургском государственном университете. По подсчетам ректората, экономика Китая стала самым популярным направлением по итогам этой кампании. На бюджетное место подано 56,43 заявления абитуриентов. На четвертом месте, уступив только госуправлению и управлению персоналом, – изучение китайского языка и права КНР. В университете такую тягу к Китаю объясняют потребностями рынка.

Аналогичную ситуацию наблюдают и в Политехническом университете. Как рассказал «Фонтанке» заведующий кафедрой международных отношений при Институте международных образовательных программ Сергей Погодин, китайское направление появилось в вузе еще в начале 2000-х, но стало популярным лишь в последние годы.

«Вначале набор был очень маленьким, теперь китаистов почти половина. Мы не только учим языку, но и преподаем регионоведение Китая, кроме того, в основе программы нет изучения истории языка, а делается акцент на современный деловой стиль». По словам Погодина, каждый из студентов имеет возможность поехать на год на практику в Китай. По итогам обучения выпускники в основном трудятся в туристических компаниях. «Сейчас в Китае бум туризма, а значит нужны переводчики, сопровождающие и те, кто знает культуру этой страны. Часть выпускников идут работать на предприятия, например, у нас в Политехе есть такая совместная партнерская программа».

«Самым популярным направлением у нас по-прежнему остается IT. Всего за эту кампанию мы получили 5,5 тысяч писем с документами из разных концов страны, фактически — отовсюду, куда ни ткнешь пальцем на карте», – говорят в ректорате Политеха.

В ИТМО в этом году заметили, что абитуриенты стали в разы сильнее. Средний балл ЕГЭ, как ожидают в приемной комиссии, по итогам поступления повысится с 86,9 до 89 баллов (при подаче заявлений на бюджетное очное отделение). По словам ответственного секретаря приемной комиссии ИТМО Алексея Итина, увеличился и конкурс: на самом популярном направлении подготовки «Прикладная информатика» конкурс составляет 27 человек на место, на «Программной инженерии» – 14 человек, а на «Информационных системах и технологиях» – 12. Порядка 400 человек поступили в ИТМО и вовсе без каких-либо испытаний – по результатам всероссийских олимпиад. В прошлом году таких счастливчиков было в два раза меньше. Был и особый случай зачисления — без всяких конкурсов на первый курс взяли школьника из Мончегорска, который смог найти уязвимость соцсети «ВКонтакте» и мессенджере ICQ. Илью Глебова зачислили на первый курс за счет средств вуза по программе «Технологии защиты информации».

В Университете технологии и дизайна отмечают большой интерес к программе энергосберегающих технологий и в целом к промышленному сектору. «После IT (информационные технологии в дизайне) это одно из лидирующих направлений по приему. Например, у нас есть Высшая школа технологии и энергетики (бывший Институт растительных полимеров). Там по направлению целлюлозно-бумажной промышленности число оригиналов превысило количество бюджетных мест, что неудивительно – количество целлюлозно-бумажных комбинатов в России очень велико по сравнению с любой другой страной», – говорит ректор Алексей Демидов.

Среди стабильно популярных специальностей — гуманитарные и творческие. Например, в СПбГУ самым востребованным направлением стала международная журналистика (почти 30 человек на место). В государственном Институте кино и телевидения – специальности «Телевидение» (60 человек на место) и «Режиссура» (40 человек на место). В Санкт-Петербургском экономическом университете на рекламу конкурс более 100 человек на место. Лидирует и Российская академия народного хозяйства — почти 77 заявлений на одно бюджетное место за партой на специальности по госуправлению. Врачами при этом хотят стать в разы меньше — в Педиатрическом университете зафиксировали конкурс в 15 человек.

Всего от абитуриентов в этом году поступило 388 тысяч заявлений (в 2016-м — 357 тысяч). Как заметили в объединенном совете ректоров, в основном страсть к учебе проявляют девушки (от них 57 процентов заявлений). Но самая удручающая цифра — число иногородних студентов — более 70 процентов заявлений (68 процентов в прошлом году, 47 процентов — 10 лет назад). Как утверждают ректоры, проблема, которая традиционно их ожидает уже в новом учебном году, – это расселение студентов. В городе не хватает больше 10 тысяч мест в общежитиях, и тут уже и программисты, и китаеведы окажутся в одной ситуации.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (2)
tekky
2 августа 2017 г. 11:07
Вообще принято говорить синология...
Udel
2 августа 2017 г. 10:13
Ведают ведьмы? И ведуны...
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
КЕЙ
02.08.2017 08:00

Эксперты КЕЙ объяснили, как выбрать акустику для дома

Просмотр фильмов, прослушивание музыки, игры, а нередко и работа за компьютером требуют хорошей акустики. Какими должны быть колонки для того или иного случая и как их выбрать – рассказали специалисты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ
КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
01.08.2017 16:50

УК Новоселье: в квартале “Дельта” смонтирован седьмой этаж

Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы” пополняется новостройками.
КЕЙ
31.07.2017 08:00

Эксперты КЕЙ назвали ТОП-5 «классических» безрамочных смартфонов

Безрамочные смартфоны стремительно завоевывают рынок. Только в 2016 году, по оценкам аналитиков, было продано порядка 800 000 таких устройств.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Ространснадзор: Очереди в метро Петербурга — неправильная организация проверки безопасности
Больше двухсот бойцов ОМОН будут следить за десантниками в День ВДВ в Петербурге
В захламленной квартире на Дачном нашли гражданина СССР
Академию художеств отреставрируют на 92,5 млн рублей
Город готов потратить почти два миллиарда на водоснабжение и канализацию в Лисьем Носу
Верующие и казаки вместе стоят под дождём против «Матильды»
"Фонтанка" за 60 секунд - 1 августа
Ушедшие корабли вернули развод петербургских мостов в график
Полтавченко отказал Макарову в ремонте храма
Дегтярный переулок лишился остатков старинной брусчатки
Китай все ближе, теперь — и в университетах
Трассы М-11 не будет к Чемпионату мира
Парад ВМФ - как это было
День ВМФ в Петербурге
Море шаговой доступности
Спираль 1917: «Июльские дни»
Посмотреть на парад ВМФ сверху
Что известно о кораблях военно-морского парада в Петербурге
Автомобильный Петербург справился с подготовкой к параду
Как под носом у федерального инспектора незаконно построили «Петров-Водкин»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Почувствуй себя таксистом: китаянка, немец и француз произносят названия петербургских улиц

читатель "Фонтанки" Артём Ткачёв

Бегающего по Петербургу лося, за которым следят МЧС, полиция и ГИБДД, сняли на видео

Горсуд Петербурга отказался отменять арест депутата Резника

Новости компаний
КЕЙ
02.08.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили, как выбрать акустику для дома
Просмотр фильмов, прослушивание музыки, игры, а нередко и работа за компьютером требуют хорошей акустики. Какими должны быть колонки для того или иного случая и как их выбрать – рассказали специалисты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ
КОТ “Новоселье: Городские кварталы”
01.08.2017 16:50
УК Новоселье: в квартале “Дельта” смонтирован седьмой этаж
Проект КОТ “Новоселье: Городские кварталы” пополняется новостройками.
КЕЙ
31.07.2017 08:00
Эксперты КЕЙ назвали ТОП-5 «классических» безрамочных смартфонов
Безрамочные смартфоны стремительно завоевывают рынок. Только в 2016 году, по оценкам аналитиков, было продано порядка 800 000 таких устройств.
La Vue
28.07.2017 12:24
Открылся новый видовой ресторан La Vue
Холдинг CITYTEL Group запустил ресторанный проект La Vue
КОТ "Новоселье: Городские кварталы"
27.07.2017 15:21
Для клиентов УК “Новоселье” ипотечная ставка снижена до 8,7 %
ПАО “Сбербанк” снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в проекте КОТ "Новоселье: Городские кварталы".
КЕЙ
26.07.2017 09:00
КЕЙ назвал ТОП-5 гаджетов, которые помогут занять ребенка в дороге
Чем занять ребенка в самолете, поезде или автомобиле во время длительного пути? Вопрос, который волнует большинство родителей.
Фото предоставлено фондом "Энергия Жизни"
25.07.2017 16:27
Фонд "Энергия Жизни" и компания Dostaевский завершили благотворительную акцию
Не в первый раз Dostaевский, служба доставки еды на дом в северной столице, принимает участие в благотворительных акциях. Точнее, не просто принимает участие, а выступает организатором
Life Control
24.07.2017 18:40
Компания МегаФон представляет систему умных устройств Life Control
Каждый владелец дачи хочет сделать свое жилище удобным, безопасным, экономичным и современным. Например, удаленно регулировать полив урожая, при необходимости отключить подачу электричества, во время обнаружить на участке посторонних.
Tele2
24.07.2017 16:04
Tele2 организует площадку на Большом летнем фестивале «О, да! Еда!»
В выходные 29 и 30 июля в Приморском парке Победы (м. Крестовский остров) в пятый раз пройдет летний фестиваль «О, да! Еда!» и в третий раз – при поддержке оператора Tele2.
spb.tehnomaks.ru
24.07.2017 10:00
В Петербурге в ТРЦ «РИО» заработал фирменный магазин Xiaomi
Шоу-рум Xiaomi открыла компания "Техномакс", которая уже несколько лет активно занимается продажами и сопровождением продукции Xiaomi на российском рынке.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.