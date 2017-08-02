В Красноярске осудили сторонников ИГ за подготовку теракта в День Победы

Суд вынес обвинительный приговор трем выходцам из Средней Азии, планировавшим устроить в Красноярске теракт 9 мая 2016 года. Об этом 2 августа сообщило региональное управление ФСБ.

«1 августа 2017 года выездной коллегией судей Дальневосточного окружного военного суда в Красноярске вынесен обвинительный приговор Мирзаеву Ж. Ж., Абдуллаеву М. М. и Абдусаматову Ж. А., планировавшим совершить террористический акт в период празднования Дня Победы», — сообщило ведомство. Мирзаев был приговорен к 18 годам колонии строго режима, его сообщники получили по 11 лет.

Следствие выяснило, что Мирзаев является радикальным исламистом и поддерживал контакты с «Исламским государством» (террористическая организация, запрещена в России). Работая водителем маршрутного автобуса, он взял в пособники для подготовки теракта кондуктора Абдуллаева и таксиста Абдусаматова.

Местом теракта должен быть стать маршрутный автобус. Мирзаев дал денег своим сообщникам на закупку компонентов взрывчатки, а также дюбель-гвоздей в качестве поражающих элементов. Преступники были задержаны за три дня до даты планируемого преступления.