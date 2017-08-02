Эллу Памфилову попросили объявить довыборы в Петербурге

Петербургская «Справедливая Россия» направила обращение в Центральную избирательную комиссию. Как сообщили 2 августа в пресс-службе партии, главу ЦИКа Эллу Памфилову попросили содействовать в объявлении выборов в 11 муниципалитетах.

Как отмечают эсеры, в МО «Семеновский», «Морской», №7, «Гавань», «Пискаревка», №54, «Кронверкское», «Чкаловское», город Пушкин, №72, «Литейный округ» ряд депутатов ранее сдали мандаты, из-за чего по закону должны быть проведены довыборы на их места. Несмотря на это, избирательные комиссии муниципалитетов выборную кампанию не объявили в срок.

Как писала «Фонтанка», справедливороссы также обратились в городской суд Санкт-Петербурга, однако там норму о довыборах определили по-своему, сочтя, что количества муниципальных депутатов в советах достаточно для принятия решений.

«Прошу Вас взять под личный контроль ситуацию, сложившуюся в связи с неназначением дополнительных выборов в многомандатных избирательных округах муниципальных образований Санкт-Петербурга в 2017 году с целью соблюдения федерального избирательного законодательства, а также дать разъяснения по вопросу необходимости назначения дополнительных выборов в случае досрочного прекращения полномочий депутата», – написала лидер регионального отделения эсеров в Петербурге Марина Шишкина, обращаясь к Памфиловой.

Аналогичные письма о содействии в проведении довыборов эсеры направили в городскую прокуратуру, горизбирком и уполномоченному по правам человека в Петербурге.