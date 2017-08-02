Сенат США утвердил Рэя главой ФБР

Сенат Конгресса США утвердил Кристофера Рэя (Christopher Wray) новым руководителем Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает агентство Reuters.

За кандидатуру бывшего замглавы минюста США проголосовали 95 сенаторов, двое выступили против.

Место директора силового ведомства пустовало с 10 мая, когда Джеймс Коми был уволен президентом Дональдом Трампом. По утверждению главы государства, Коми допустил служебный подлог, закрыв расследование в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, касавшееся использования электронной почты для передачи сведений, составлявших государственную тайну.

11 мая The New York Times опубликовала заметку, в которой приводились сведения о том, что Трамп требовал от Коми прекратить расследование в отношении бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна.

12 июля Рэй заявил, что не будет приносить Трампу клятву верности, уточнив, что «его клятва верности — конституции, власти закона и миссии ФБР».

Рэй — бывший адвокат министерства юстиции, занимавшийся защитой по делам об экономических преступлениях.