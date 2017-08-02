Бассманный суд постановил выдворить из России журналиста «Новой газеты» Нурматова

Басманный районный суд Москвы постановил выдворить из России в Узбекистан корреспондента «Новой газеты» Худоберди Нурматова (псевдоним Али Феруз). Об этом сообщается на сайте издания.

Кроме того, суд назначил журналисту штраф в размере пяти тысяч рубей за нарушение режима пребывания в России.

Отмечается, что Нурматова взяли под стражу в зале судебного заседания и отвезли в Центр содержания иностранных граждан (СУВСИГ).

Корреспондент сможет обжаловать решение суда в течение десяти дней.

Полиция задержала корреспондента «Новой газеты» Али Феруза днем 1 августа. Это произошло рядом с редакцией. Сотрудник полиции попросил предоставить документы, журналист показал пресс-карту. После этого Феруза сопроводили в машину и отвезли в ОВД Басманного района для установления личности.

В отделе на Феруза составили протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП (нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ). После этого журналиста отвезли в Басманный суд Москвы.

В связи с произошедшим главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов выступил с заявлением, в котором отметил, что «Худоберди Нурматов родился в России. Его мать проживает в России, в Алтайском крае. Поэтому выдача его другому государству по закону невозможна».

Также редактор сообщил, что журналист «подал апелляцию в суд и находится в стадии приготовления целого пакета документов, которые помогут наконец-то обрести ему право на легальное существование».