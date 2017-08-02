Парламент Венесуэлы не признал выборы в учредительное собрание

Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы официально отказалась признавать результаты выборов в учредительное собрание и все законодательные акты, которые могут быть приняты новым органом, сообщает El Nacional.

В заявлении говорится, что в Венесуэле «происходит одна из самых ужасных избирательных фальсификаций в истории» страны.

В парламенте отметили, что действия президента страны Николаса Мадуро основывались на попытке достигнуть своих целей не голосами народа, но конституционного обмана.

При этом депутаты Эустокио Контрерас, Херман Ферре и Ивон Тельес, которые были депутатами еще при экс-президенте страны Уго Чавесе, объявили о выходе из коалиции из-за разногласий с парламентским большинством.

В Венесуэле 30 июля проходили выборы в учредительное собрание, политический институт, который сделает возможным изменение конституции страны.

Выборы вызвали многочисленные протесты. Среди кандидатов ни один не представлял оппозицию Венесуэлы.