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02.08.2017 00:20

Организаторы «Евровидения» изменили регламент конкурса из-за Украины

 

Европейский вещательный союз (ЕВС) внес ряд изменений в регламент «Евровидения» из-за серии скандалов, случившихся во время подготовки и проведения конкурса на Украине в 2017 году. Об этом сообщается на сайте организации.

«"Евровидение-2017" в Киеве столкнулось с рядом нежелательных инцидентов, многие из которых едва не привели к переносу мероприятия за пределы страны-организатора — Украины. Самый неприятный момент был связан с запретом на въезд в страну представителю России Юлии Самойловой. После этого громкого дела и последовавшего решения России проигнорировать мероприятие, ЕВС с 2018 года будет требовать от стран, чтобы в делегациях не было тех, кому запрещено въезжать на территорию принимающего государства», — отмечается в сообщении Европейского вещательного союза.

Еще одно изменение в регламенте связано с более строгим соблюдением временных рамок при подготовке к конкурсу. В случае нарушений ЕВС будет иметь право разорвать контракт и передать право на проведение "Евровидения" другой стране.

Также ЕВС требует от членов национальных жюри абсолютной непредвзятости.

29 июня ЕВС оштрафовал Национальную общественную телерадиокомпанию Украины (НОТУ) за то, что она не обеспечила участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» российской участницы. «Общественное внимание было отвлечено от соревнования, а репутация музыкального конкурса "Евровидение" оказалась под угрозой», — отметили в союзе.

Источник: Лента.ру


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