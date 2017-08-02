Кадыров: На территории Чечни идеология шайтанов не пройдет

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем инстаграме 1 августа обратил внимание на необходимость ежедневной работы с молодежью для противостояния идеологи террористов. Эту заметку он опубликовал по результата совещания республиканского правительства по развитию горных территорий Чечени.

По его словам, вербовщики не оставляют попытки заполучить молодых людей в ряды террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

«Называя себя мусульманами, иблисские банды подрывали в Сирии святыни, разрушили мечети. Необходимо ежедневно проводить разъяснительную работу с молодежью!, — подчеркнул глава республики.

Кадыров отметил, что в этот процесс важно вовлечь «все возможные институты, от имамов до участковых».

«На территории Чеченской Республики идеология шайтанов не пройдет, как бы они этого ни хотели», — добавил чеченский лидер.

"Наша задача – создать необходимые условия для туристов и жителей этих районов, чтобы отдых и жизнь в горах были комфортными", – написал Рамзан Кадыров.