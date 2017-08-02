Дональд Трамп пока не подписал закон о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп пока еще не подписал закон о санкциях против России, Ирана и КНДР, ранее принятый конгрессом, но сделает это, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в ходе регулярного брифинга.

«Пока нет, но он это сделает», — ответила она на вопрос, подписал ли Трамп этот закон.

В настоящее время идет юридический процесс рассмотрения закона, отметила Сандерс.

При этом ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Трамп «не был в восторге» от предложенного конгрессом законопроекта по санкциям против России.