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01.08.2017 23:24

Академию художеств отреставрируют на 92,5 млн рублей

«Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» 1 августа объявила конкурс на проведение ремонтно-реставрационных работ в главном здании Академии художеств в Петербурге.

Среди пунктов задания дорогостоящего контракта ценой в 92,5 миллиона рублей из федерального бюджета — реставрация кирпичной кладки, камней, окон и дверей, штукатурки и многое другое.

Начало работ определено датой заключения контракта, окончание — 1 ноября 2018 года. Прием заявок осуществляется до 21 августа.

Строительство здания Академии художеств проходило в 1764-1789 годах по проекту архитектора Жан-Батиста Валлен-Деламота при участии Александра Кокоринова.


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