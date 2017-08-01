Академию художеств отреставрируют на 92,5 млн рублей

«Северо-западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» 1 августа объявила конкурс на проведение ремонтно-реставрационных работ в главном здании Академии художеств в Петербурге.

Среди пунктов задания дорогостоящего контракта ценой в 92,5 миллиона рублей из федерального бюджета — реставрация кирпичной кладки, камней, окон и дверей, штукатурки и многое другое.

Начало работ определено датой заключения контракта, окончание — 1 ноября 2018 года. Прием заявок осуществляется до 21 августа.

Строительство здания Академии художеств проходило в 1764-1789 годах по проекту архитектора Жан-Батиста Валлен-Деламота при участии Александра Кокоринова.