«Зенит» договорился о переходе аргентинского футболиста, обвиненного в расизме

Полузащитник аргентинского футбольного клуба «Эстудиантес» Сантьяго Аскасибар согласился на переход в «Зенит». Об этом в понедельник, 1 августа, в своем твиттере сообщил местный журналист Фено Тартаглия.

По его данным петербургская команда заплатит за 20-летнего игрока 10 миллионов евро. Клубы уже согласовали все детали трансфера. На счету Сантьяго Аскабара 40 матчей, каждый из которых он начинал в стартовом составе. За свою нестандартную внешность для аргентинца (блондин с голубыми глазами) и интерес к русской литературе на родине получил прозвище «Эль Русо», что переводится как «русский». В 2016 году, выступая за сборную Аргентины на Олимпиаде в Рио был обвинен темнокожим игроком олимпийской сборной Гондураса Энтони Лосано в расизме.

Напомним, в состав «Зенита» за последний месяц уже перешли три аргентинских игрока — защитник Эмануэль Маммана (из «Лиона»), полузащитник Леандро Паредес («Рома»), нападающий Себастьян Дриусси («Ривер Плейт»).