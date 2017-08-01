Форвард «Балтики» Погребняк сломал ногу
Нападающий калининградской «Балтики» Кирилл Погребняк получил тяжелую травму в матче пятого тура первенства ФНЛ против «Спартака-2», сообщает официальный сайт клуба.
В конце первого тайма Погребняк столкнулся с вратарем «Спартака-2» и упал на газон. Игрока увезли с поля на машине скорой помощи, у него диагностирован перелом ноги.
«Балтика» на выезде обыграла «Спартак-2» со счетом 2:0.
Кирилл Погребняк – родной брат Павла Погребняка, выступавшего за петербургский "Зенит" времён Дика Адвокаата.