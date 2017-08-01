Город готов потратить почти два миллиарда на водоснабжение и канализацию в Лисьем Носу

Смольный назвал начальную цену в электронном аукционе на строительство систем водоснабжения и канализования в поселке Лисий Нос в черте Петербурга. Как указано на сайте госзакупок, подавать заявки на аукцион можно до 24 августа, сами торги состоятся 31 августа. Начальная цена составляет 1 млрд 990 млн рублей.

Заказчик — СПБ ГКУ «Управление заказчика по строительству и капремонту объектов инженерно-энергеитического комплекса». Сети водоснабжения и канализации уже спроектированы, проект прошел экспертизу. В поселке построят трубопроводы диаметром от 40 до 600 мм и общей длиной в 31 км для водопровода и 54 км для канализации. Техзадание предусматривает стеклопластиковые трубы и большей частью закрытую прокладку. В поселке уже есть вакуумная станция, предстоит построить канализационно-насосную сеть, а также две кабельные линии.

Работы должны быть завершены не позднее 10 декабря 2020 года.