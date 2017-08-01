Тиллерсон: Отношения США и РФ могут ещё ухудшиться

Отношения США и России остаются напряженными и могут в будущем ухудшиться еще больше. Об этом во вторник, 1 августа, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Reuters.

«Они могут еще ухудшиться, — сказал госсекретарь. — Вопрос в том, можем ли мы добиться какого-то уровня стабильности в этих отношениях и продолжать искать общие интересы и пути урегулирования своих разногласий так, чтобы они не превращались в открытый конфликт».

Глава американской дипломатии также заявил, что планирует обсудить положение со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в эти выходные в столице Филиппин Маниле, где состоится ряд встреч по линии АСЕАН.

13 июня Тиллерсон рассказал на слушаниях в сенате, что у Вашингтона «большая проблема с русскими... наши отношения находятся на рекордно низком уровне и продолжают ухудшаться. Наша цель — стабилизировать диалог».