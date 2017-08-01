Ростехнадзор начал расследование причин блэкаута на Дальнем Востоке

Ростехнадзор создал комиссию по расследованию причин сбоя работы энергосистемы Дальнего Востока, сообщает 1 августа пресс-служба ведомства.

«Дальневосточное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) создало комиссию для расследования причин аварии, произошедшей в энергосистемах Дальнего Востока», — сказано в сообщении.

"Из-за аварии в электросетях на Дальнем Востоке 1 августа 2017 года произошли масштабные отключения электричества. Были отключены мощности до 1,15 тыс. МВт, прекратили работу энергоблоки на Зейской и Бурейской гидроэлектростанциях (ГЭС), отключена Благовещенская ТЭЦ, часть потребителей Приморского края осталась без электричества. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", – добавлют в Ростехнадзоре.

Отмечается, что комиссия уже приступила к расследованию причин случившегося.

Электроснабжение потребителей было восстановлено в полном объеме к 17:30 мск.