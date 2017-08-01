Полицейских могут привлечь к ответственности за гостеприимство к задержанным 26 марта

Прокуратура Василестровского района Петербурга требует привлечь к строгой дисциплинарной ответственности сотрудников 30-го отдела полиции. Об этом 1 августа сообщила член наблюдательного комиссии Яна Теплицкая.

Поводом для вынесения такого постановление стало излишнее гостеприимство правоохранителей. Сотрудники районного УМВД более трех положенных часов не выпускали из отдела задержанных на митинге 26 марта.

«По мне, так это уголовное преступление. Жалобу на условия перевозки задержанных прокуратура решила не заметить», – отметила Теплицкая.

В документе прокуратуры, в свою очередь, отмечено, что оснований для применения иных мер реагирования не имеется.

Справка:

26 марта в Петербурге был задержан 131 человек за участие в акции протеста против коррупции высших должностных лиц. Их развезли по разным отделам полиции, где составили протоколы по статье 20.2 КоАП «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания или митинга».

После в суды Петербурга были поданы сто дел об административных нарушениях. Участникам вменялось шествие по Невскому проспекту с выкрикиванием лозунгов, суть которых сводилась к требованию отставки первых лиц государства. Более 40 активиста были оштрафованы на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. Только в отношении двоих петербуржцев производства были прекращены за отсутствием состава правонарушения. Остальные материалы вернулись обратно в полицию.