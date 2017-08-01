Минобороны России: перехваченные НАТО самолеты выполняли плановый полет

Российские самолеты МиГ-31 и Ан-26, которые были перехвачены истребителями НАТО, совершали плановый учебно-тренировочный полет над нейтральными водами Балтийского моря, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны, передает 1 августа РИА «Новости».

«Полет группы российских самолетов осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств», — заявили в ведомстве.

Министерство также отметило, что в ходе совершения полета истребитель F-18 НАТО в течение около 1-й минуты приблизился и сопровождал группу российских самолетов на безопасном расстоянии, после чего изменил курс и удалился.

Ранее сообщалось, что истребители НАТО нарушили границу Финляндии при перехвате российских самолетов.