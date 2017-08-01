Верующие и казаки вместе стоят под дождём против «Матильды»

В казачьем Крестовоздвиженском соборе на Лиговском проспекте под проливным дождём идёт молитвенной стояние. Оно призвано «защитить честь Государя от клеветы «наследников» кровавых вурдалаков, ритуально убивших царственных страстотерпцев 100 лет назад и теперь ехидно глумящихся над их памятью в лживом фильме «Матильда», как сказано в сообщении о мероприятии.

Перед началом молитвенного стояния священник объявил, что в программу мероприятия входят только молебен и акафист, а «никаких выступлений гражданских лиц не будет». «Будем только молиться», – добавил он. Священник объяснил, что первопричина несчастья с выходом фильма «Матильда» в том, что «народ к богу не идёт», как и сто лет назад. Из-за этого «тогда царя расстреляли, а сегодня порочат». Поэтому всем вместе верующим надо обратиться к богу, чтобы не допустил выхода фильма.

Мероприятие проходит на свежем воздухе, у дверей церкви, в присутствии представителей казачества с хоругвями. Судя по костюмам, хоругвеносцы представляют разные казачьи организации. Верующие пришли с иконами и плакатами, призывающими анафему на головы «дерзающих противу православных Государей», «За Веру, Царя, Отечество».

В самом начале молебна зарядил ливень. Верующие начали доставать зонты, которые немного мешали креститься в предусмотренных для этого местах песнопений. Те, у кого на груди висели иконы, прикрыли их полиэтиленовыми пакетиками. Женщину без зонта, пытавшуюся спрятаться от дождя под навесом на крыльце церкви, оттуда стащили силой.

Сами верующие на вопросы «Фонтанки» о том, чего хотят попросить у Бога, объясняли: чтобы «кощунственный фильм не показывали». По признанию тех, кто согласился это обсудить, самого фильма они не смотрели, а о том, что он кощунственный, знают «от людей, которым доверяют». И поэтому хотят, чтобы богомерзкое кино не посмотрели и те, кому оно ужаса не внушает. «Для того и делают такое греховное кино, чтобы завлечь заблудшие души», – объяснила пожилая верующая, у которой не было зонтика, но был надет полиэтиленовый мешочек поверх платка.

Напомним, что картина «Матильда» режиссёра Алексея Учителя в прокат ещё не вышла. Первой против неё выступила и продолжает активную борьбу депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская. Представители движения «Сорок сороков» заявили, что намерены выяснить у режиссёра, не представлен ли государь в фильме блудником, а его супруга колдуньей. Добавим, что речь в фильме идёт о том периоде жизни последнего императора, когда женат он ещё не был. Картина рассказывает о романе молодого престолонаследника Николая Александровича и балерины Матильды Кшесинской.

Крестовоздвиженский собор, который ещё называют казачьим, находится на углу Лиговского проспекта и набережной Обводного канала, рядом с Психиатрической больницей №4.