Истребители НАТО перехватили три российских самолета над Балтикой

Два испанских истребителя F-18, которые занимаются воздушным патрулированием, перехватили в небе над Балтийским морем два российских самолета МиГ-31 и транспортник Ан-26. Об этом сообщили в НАТО, передает ТАСС.

Истребители альянса поднялись в воздух с эстонской военной базы Амари. Финляндия, не входящая в НАТО, также направила свой самолет для воздушной инспекции. Встреча прошла в международном воздушном пространстве без инцидентов.