Бастрыкин определил, кто займется перестрелкой в Мособлсуде
Дело о перестрелке при попытке членов «банды ГТА» сбежать из суда передано в Главное следственное управление СК России.
Как сообщают в ведомстве 1 июля, по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина к производству его принял следователь, который вел дело «банды ГТА».
На данный момент все еще продолжаются оперативные мероприятия. Допрашивают очевидцев и свидетелей, а также лиц, причастных к деятельности банды. Записи с камер видеонаблюдения уже изъяли. Правоохранители выясняют, могло ли нарушение правил конвоирования стать причиной происшествия.
Перестрелка в Мособлсуде произошла в районе двух часов дня 1 августа. Конвой доставлял в зал пятерых подсудимых из «банды ГТА». Все фигуранты были в наручниках. Одному из них удалось напасть на конвой. Четверым оставшимся в следующие минуты удалось освободиться и разоружить сопровождавших. Однако конвой успел вызвать подкрепление из сотрудников Росгвардии.
На третьем этаже злоумышленников встретили росгвардейцы. Началась перестрелка. Один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо, трое подсудимых уничтожены, двое подсудимых с тяжелыми телесными повреждениями госпитализированы. Конвоиры получили множество повреждений.
Уголовное дело возбудили по трем статьям УК РФ – 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 226 (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 30 – 313 УК РФ (покушение на побег из-под ареста или из-под стражи).
Справка:
Подсудимыми по делу «банды ГТА» проходят выходцы из Средней Азии. Их обвиняют в серии убийств на подмосковных трассах и в Калужской области в 2012–2014 годах. По версии следствия, подсудимые убили 17 человек и ранили еще двоих. Неофициальное прозвище банда получила по аналогии с серией игр Grand Theft Auto.