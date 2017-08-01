Бастрыкин определил, кто займется перестрелкой в Мособлсуде

Дело о перестрелке при попытке членов «банды ГТА» сбежать из суда передано в Главное следственное управление СК России.

Как сообщают в ведомстве 1 июля, по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина к производству его принял следователь, который вел дело «банды ГТА».

На данный момент все еще продолжаются оперативные мероприятия. Допрашивают очевидцев и свидетелей, а также лиц, причастных к деятельности банды. Записи с камер видеонаблюдения уже изъяли. Правоохранители выясняют, могло ли нарушение правил конвоирования стать причиной происшествия.

Перестрелка в Мособлсуде произошла в районе двух часов дня 1 августа. Конвой доставлял в зал пятерых подсудимых из «банды ГТА». Все фигуранты были в наручниках. Одному из них удалось напасть на конвой. Четверым оставшимся в следующие минуты удалось освободиться и разоружить сопровождавших. Однако конвой успел вызвать подкрепление из сотрудников Росгвардии.

На третьем этаже злоумышленников встретили росгвардейцы. Началась перестрелка. Один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо, трое подсудимых уничтожены, двое подсудимых с тяжелыми телесными повреждениями госпитализированы. Конвоиры получили множество повреждений.

Уголовное дело возбудили по трем статьям УК РФ – 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 226 (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 30 – 313 УК РФ (покушение на побег из-под ареста или из-под стражи).