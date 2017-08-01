"Фонтанка" за 60 секунд - 1 августа

Горсуд Петербурга отказался отпустить домой депутата Резника. «Обнимаю всех за шею», – так Максим Львович в четырех словах прокомментировал свое четырехдневное заключение. Что он скажет, проведя под арестом все положенные судом 10 суток, страшно даже представить.

Ассоциация строителей «Открытое пространство» попросила президентский грант на уже построенный Яхтенный мост. Администрация президента РФ отказала. Просили аккурат 2 миллиарда — на такую сумму «скинулись» предприниматели, чтобы сделать городу приятно. В Смольном очень удивились, что кто-то что-то вообще просил — ведь Яхтенный мост был объявлен подарком. Интересно, как они отбивают бриллианты, подаренные нелюбимым, но требовательным женщинам...

У вас все еще есть метро? Тогда мы идем к вам! Конструктор Виктор Христич, чьи эскалаторы ломались под пассажирами «Сенной» — «Садовой» — «Спасской», а потом устроили коллапс в нижегородском метро, выходит на рынки Грузии и Азербайджана.

Как владелец маленького магазина автозапчастей переплыл Неву бесплатно, а за Ла-Манш расплачивается до сих пор. История успеха, в которой фигурируют заклеенные соски.

Два основных футболиста израильского клуба «Бней Иегуда» потерялись по пути в Петербург на матч с «Зенитом». Защитники Аид Хабши и Бен Тургеман отстали от команды во время пересадки в Стамбуле. Главное, чтобы там с ними не приключилось какого-нибудь «чьорт побьери». У них и так руки бриллиантовые. И ноги.

Кто будет рубить капусту: новый закон о дачниках и садоводах написан не в их интересах, а в интересах управляющих компаний. Доказываем на раз-два-три.

«Фонтанка» поговорила с членом совета директоров «Ведомостей» Демьяном Кудрявцевым на Дворцовой площади под песню «Это Родина моя».

Кроме «Игры престолов». Мы собрали для вас лучшие сериалы августа — никакого фэнтези, только хардкор.

В День десантника купаться в фонтанах не придется. К нам идет циклон, и не говорите, что мы не предупреждали.