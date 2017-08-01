На матч «Зенит» – «Спартак» назначен «любимый» судья Кадырова

Во вторник, 1 августа, стали известны судьи матча четвертого тура чемпионата России по футболу «Зенит» – «Спартак». Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза, главным судьей встречи назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода.

Его ассистенты – Алексей Воронцов (Ярославль), Максим Гаврилин (Владимир). Резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург). Инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

Всего на счету судьи Вилкова 182 матча (из них 118 на уровне РФПЛ), в которых он показал 500 красных карточек, 15 вторых желтых карточек, 11 красных карточек и назначил 25 пенальти.

17 марта 2013 года в матче «Терек» – «Рубин» в Грозном удалил капитана чеченской команды Ризвана Уциева. В ответ на это глава Чечни Рамзан Кадыров через громкую связь стадиона объявил Вилкову следующее: «Судья продажная, козёл ты!» Сам Вилков инцидент никак не прокомментировал.