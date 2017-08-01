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01.08.2017 18:55

Путин решил порыбачить

 

Президент России Владимир Путин выделит время на рыбалку перед рабочей поездкой в Дальневосточный федеральный округ.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник, 1 августа, передает Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

«Завтра по дороге на Дальний Восток президент принял решение совершить краткую остановку в Южной Сибири, где он планирует съездить на рыбалку», — сказал Песков.

После этого российский лидер направится в Амурскую область, где у него 3 августа запланирован ряд мероприятий. После этого в его графике значится поездка в Бурятию


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