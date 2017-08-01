Средне-Невский судостроительный завод создаст "цифрового двойника" за 350 млн рублей
Средне-Невский судостроительный завод потратит 350 млн рублей на создание "цифровой верфи". Об этом 1 августа сообщил глава предприятия Владимир Середохо в ходе заседания совета по реализации Национальной технологической инициативы.
Как пояснил топ-менеджер, проект предполагает создание виртуальной модели всех бизнес-процессов предприятия, от проектирования до выпуска. Это позволит диверсифицировать продуктовую линейку, запустить новые площадки и повысить эффективность работы завода.
В частности, планируется, что роль натурных испытаний будет выполнять "цифровой двойник". Помогать в создании цифровой верфи будет Петербургский политехнический университет Петра Великого. Проект будет запущен в 2017 году и завершится в 2020-м.
Из 350 млн рублей, необходимых для его реализации, 105 выделит сама компания, ещё 245 млн будет предоставлено из фонда Национальной технологической инициативы.
Справка:
Средне-Невский судостроительный входит в состав Объединенной судостроительной корпорации. Специализируется на производстве судов как военного, так и гражданского назначения. В 2017 году СНСЗ рассчитывает завершить модернизацию, которая позволит предприятию строить корабли длиной 100 метров и спусковой массой 2700 тонн. Национальная технологическая инициатива - программа государственной поддержки инновационных отраслей. Совет по реализации НТИ в Петербурге возглавляет вице-губернатор Сергей Мовчан. Всего в 2016-17 годах предприятия Северной столицы получили в рамках программ НТИ гранты на 480 млн рублей.