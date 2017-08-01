Средне-Невский судостроительный завод создаст "цифрового двойника" за 350 млн рублей

Средне-Невский судостроительный завод потратит 350 млн рублей на создание "цифровой верфи". Об этом 1 августа сообщил глава предприятия Владимир Середохо в ходе заседания совета по реализации Национальной технологической инициативы.

Как пояснил топ-менеджер, проект предполагает создание виртуальной модели всех бизнес-процессов предприятия, от проектирования до выпуска. Это позволит диверсифицировать продуктовую линейку, запустить новые площадки и повысить эффективность работы завода.

В частности, планируется, что роль натурных испытаний будет выполнять "цифровой двойник". Помогать в создании цифровой верфи будет Петербургский политехнический университет Петра Великого. Проект будет запущен в 2017 году и завершится в 2020-м.

Из 350 млн рублей, необходимых для его реализации, 105 выделит сама компания, ещё 245 млн будет предоставлено из фонда Национальной технологической инициативы.