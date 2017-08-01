«Зенит» хочет купить четвертого аргентинского футболиста

Футбольный клуб «Зенит» сделал предложение аргентинскому «Ривер Плейт» по покупке 21-летнего центрального защитника Лукаса Мартинеса. Об этом сообщает в своем твиттере местный журналист Эрнан Кастильо.

Ситуация осложняется тем, что Мартинес ранее был пойман на допинге и сейчас Южноамериканская конфедерация футбола решает вопрос о его наказании.

Напомним, в состав «Зенита» за последний месяц уже перешли три аргентинских игрока — защитник Эмануэль Маммана (из «Лиона»), полузащитник Леандро Паредес («Рома»), нападающий Себастьян Дриусси («Ривер Плейт»).