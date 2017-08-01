Полтавченко рассказал, кто из его подчиненных переедет в Невскую ратушу

В комплекс «Невская ратуша» переедут 18 комитетов и учреждений Смольного, начиная от комитета по правопорядку и заканчивая чиновниками, ответственными за благоустройство и информационные технологии.

Полный список будущих новоселов в своем ответе депутату ЗакСа Алексею Ковалеву озвучил губернатор Георгий Полтавченко. Согласно документу, который парламентарий обнародовал 1 августа, в новый административный центр отправится комитет по развитию туризма, комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности, комитет по социальной политике, комитет по энергетике и инженерному обеспечению, а также комитет по промышленной политике и инновациям.

Кроме того, переедут комитет по государственному заказу и комитет по науке и высшей школе, комитет по экономической политике и стратегическому планированию, комитет по инвестициям Санкт-Петербурга, комитет финансов, комитет имущественных отношений, комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка. А также комитет по благоустройству, комитет по развитию транспортной инфраструктуры и комитет по контролю за имуществом.

К ним присоединятся петербургские ГКУ «Дирекция по сопровождению промышленных проектов», «Имущество Санкт-Петербурга» и «Управление информационных технологий и связи».

Административный центр «Невская ратуша» достался команде Полтавченко с эпохи Валентины Матвиенко (http://www.fontanka.ru/2016/11/01/173/). Во время ее губернаторства «ВТБ Девелопмент», которую на тот момент возглавлял сын градоначальницы Сергей Матвиенко, получила в аренду территорию бывшего трампарка № 4 в Дегтярном переулке. Концепция проекта была простой: инвестор возводит административно-деловой центр, в котором часть помещений достается Смольному. Город выкупает их и получает современные офисы, в которые переезжает часть комитетов и ведомств. А здания, которые те занимали ранее, уходят с молотка – в качестве компенсации затрат на покупку объекта.