Почувствуй себя таксистом: китаянка, немец и француз произносят названия петербургских улиц

01.08.2017 18:37

Первое в России мобильное приложение для вызова такси на немецком, французском, испанском, итальянском и китайском языках заработало в Петербурге при поддержке комитета по развитию туризма.

Согласно данным комитета, на этих языках говорят около 70% гостей города на Неве − почти 2 млн человек в год. Зачастую у туристов возникают проблемы с произношением названий петербургских улиц — создатели приложения ради эксперимента попросили гостей из Китая, Франции и Германии назвать вслух наиболее популярные городские адреса. Видео наглядно показывает, почему приложение для вызова такси на иностранных языках давно нужно и гостям города, и водителям.

«В этом году в Петербурге ожидается наплыв туристов к столетию Октябрьской революции, а в следующем – на Чемпионат мира по футболу, – говорит операционный директор компании-оператора такси, создавшей приложение для заказа машины на иностранных языках, Анатолий Малышев. – Поэтому мы очень рады внести свой вклад в развитие туристической привлекательности нашего города и предложить гостям Петербурга обновленное приложение для вызова такси». Пока доля иностранцев среди клиентов компании составляет около 10%, но руководство рассчитывает, что их число увеличится, в том числе благодаря приложению.

Туристы смогут заказывать такси на родном для себя языке, просто указав адрес или выбрав GPS-точку на карте. Приложение доступно для Android и iOS.