Ушедшие корабли вернули развод петербургских мостов в график

Корабли, участвовавшие в параде в честь Дня ВМФ, ушли раньше запланированного. Мосты над Невой будут разводить по привычному графику.

Как сообщает 1 августа Комитет по развитию транспортной инфраструктуры, Дворцовый и Благовещенский мосты в ночь на 2 августа начнут разводить в обычном режиме.

Изначально планировалось, что увеличенный на 20 минут развод мостов продлится до 3 августа. Причина тому – уход из Петербурга кораблей. Но они покинули акваторию Невы сегодня ранним утром.

Напомним, в военно-морском параде приняли участие 40 боевых кораблей и подводных лодок, а также 40 единиц авиации Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.