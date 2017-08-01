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01.08.2017 18:24

Полтавченко отказал Макарову в ремонте храма

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ответил на обращение депутата ЗакСа Алексея Макарова от 13 июля, в котором тот просил отреставрировать аварийный купол церкви Афонской Божией матери в южном корпусе Воскресенского Новодевичьего монастыря (Московский проспект, дом 100).

Макаров в своем письме обращал внимание на то, что, несмотря на проведенный менее года назад ремонт, службы в храме прекращены из-за осыпающейся штукатурки. Ремонт проводился в 2015 – 2016 гг., причем своды купола были заново расписаны, говорится в его письме, но сейчас храм вынуждены были закрыть, чтобы прихожане не пострадали от кусков штукатурки, падающих сверху.

В ответ губернатор в письме от 26 июля сообщает, что проведенным ремонтом не была предусмотрена реставрация штукатурного слоя куполов храма. У КГИОП до 2018 года планов на такой ремонт нет. Взамен глава города предлагает помощь Союза реставраторов Санкт-Петербурга, который на безвозмездной основе готов установить в храме защитную сетку. Также Полтавченко упоминает о письме в адрес главы Минкультуры Мединского, в котором Смольный попросил выделить средства на реставрацию куполов (монастырь находится в федеральной собственности). Министерство, в свою очередь, ответило, что рассмотрит этот вопрос, если получит от Санкт-Петербургской епархии заявку, согласованную с финансово-хозяйственным управлением РПЦ.


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