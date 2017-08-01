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01.08.2017 18:07

СМИ рассказали, как члены «банды ГТА» избивали женщину-конвоира при попытке побега из суда

 

Обвиняемые по делу так называемой «банды ГТА» около 15 минут избивали и душили женщину в лифте.

Лифт Московского городского суда, как сообщают СМИ 1 августа, застрял между третьим и четвертым этажами. Пятеро подсудимых напали на женщину-конвоира. У сотрудницы отобрали оружие и в течение 15 минут жестоко избивали и душили.

По данным СК РФ, нападение произошло 1 августа около двух часов дня, когда двое конвоиров доставляли в зал суда пятерых членов «банды ГТА». Все подсудимые были в наручниках. Однако одному из них удалось напасть на конвой. Четверым оставшимся в следующие минуты удалось освободиться и разоружить сопровождавших. Однако конвой успел вызвать подкрепление из сотрудников Росгвардии.

На третьем этаже злоумышленников уже ждали сотрудники Росгвардии. Завязалась перестрелка. Один из росгвардейцев был ранен в плечо, трое подсудимых уничтожены, двое подсудимых с тяжелыми телесными повреждениями госпитализированы. Конвоиры получили множество повреждений. Один из них был доставлен в больницу.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ – 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 226 (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 30 – 313 УК РФ (покушение на побег из-под ареста или из-под стражи).

В свою очередь, прокуратура Московской области выясняет, могло ли стать причиной ЧП  нарушение правил конвоирования.

Справка:

Подсудимыми по делу «банды ГТА» проходят выходцы из Средней Азии. Их обвиняют в серии убийств на подмосковных трассах и в Калужской области в 2012–2014 годах. По версии следствия, подсудимые убили 17 человек и ранили еще двоих. Неофициальное прозвище банда получила по аналогии с серией игр Grand Theft Auto.


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