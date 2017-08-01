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01.08.2017 19:32
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Как Резник обнял за шею всех

Городской суд счел обоснованным арест на 10 суток депутата Максима Резника. Судья Елена Широкова не поняла, зачем депутату нужно было на незаконную акцию Навального.
Как Резник обнял за шею всех
Светлана Холявчук/Интерпресс

На четвертые сутки ареста депутат Максим Резник и его защитник обжаловали постановление Дзержинского районного суда. В конце июля политика осудили за посягательство на шею полковника Росгвардии на митинге против коррупции. Как прозвучало в суде, во время акции 12 июня парламентарий «стоял в боевой стойке» в тот момент, когда некто схватил стража порядка за шею. Судья городского суда Елена Широкова не увидела в постановлении своего коллеги из Дзержинского суда необоснованных выводов.

На заседание Санкт-Петербургского городского суда по делу Резника пришли по меньшей мере 40 человек. В зале они развернули плакаты и стали ждать судью. Елена Широкова появилась спустя час после заявленного в аншлаге времени. Открыла заседание она без громких речей. Именно так — ее голос едва доносился до Максима Резника и его адвоката, слушателям доставались обрывки слов. «Это что такое? Ничего не слышно! Вы что специально?» – начали негодовать пришедшие поддержать Резника оппозиционеры. Попытки объяснить им то, что не они здесь диктуют правила, а судья, не привели ни к чему. Успокоились слушатели только тогда, когда самого громкого приставы проводили до выхода. Судья Широкова победоносно оглядела зал и все же вдохнула чуть больше воздуха так, что ее стало слышно.

Начали заседание с доводов Максима Резника и его защитника Бориса Грузда. Последний попросил приобщить к делу два протокола, по которым депутат оштрафован за участие в несанкционированном митинге 12 июня и противодействие полиции. «Исходя из них видно, что во всех трех документах перепутана последовательность действий», – объяснил адвокат. Кроме того, Грузд заметил, что судья Дзержинского районного суда, постановив арестовать Резника, мог обосновывать свое решение только рапортом полковника Росгвардии. В нем, по словам защитника, сказано, что полковник Голубев находился в словесной перепалке с Резником, отвлекся на задержание участника митинга, а затем почувствовал, что кто-то захватил его шею. Когда он обернулся, то увидел «Резника в боевой стойке». Видеозаписи, которые были показаны судье райсуда в знак доказательства сказанного полковником, не демонстрировали этот эпизод, а один из файлов и вовсе не открылся.

«При этом сам полковник Голубев умолчал о применении физической силы в отношении Резника, которого повалили на землю и сломали очки. Поэтому документ его объяснений не может считаться объективным доказательством. А суд при презумпции невиновности истолковал сомнение в виновности Резника не в его пользу», – заключил адвокат.

В своем выступлении на суде Резник добавил политики: «Как выяснилось, доказывать очевидные вещи сложно. 12 июня на Марсовом поле я исполнял свои обязанности, ответственно и профессионально. Я пришел туда для того, чтобы не допустить конфликтов и проконтролировать исполнение законодательства Петербурга, что входит в мои полномочия. Если бы полковник Голубев написал, что я угрожал пистолетом, меня бы и за это осудили? В городе после акции я находился до 1 июля, затем уехал в отпуск, странно, что меня не могли найти. Поэтому я связываю эти обстоятельства (составление протокола спустя месяц после акции — прим.ред.) с тем, что я последовательно настаиваю на расследовании событий 12 июня на Марсовом поле, когда незаконно задерживали людей»,- заявил депутат, добавив, что кроме него служебные обязанности на акции исполняли сотрудники полиции, омбудсмен, журналисты и чиновники городской администрации.

Судья переспросила, исполнение законов кем именно контролировал Резник. «Всеми. И жителями, и полицией», – ответил депутат. «А полковника Голубева вы что спрашивали?»-вновь спросила судья. «Сколько времени, по его мнению, требуется людям, чтобы покинуть несогласованную акцию. Он не ответил». Следом она уточнила, на какой закон ссылался депутат, где прописаны его полномочия. Резник уточнил, что речь идет о постановлении о создании контрольной группы ЗакСа.

Выслушав эти аргументы судья Широкова без заминок все тем же ровным тихим голосом произнесла: «Изучив доводы сторон, суд решил: оставить в силе постановление Дзержинского районного суда».

В зале зазвучало «позор». Судебные приставы начали поторапливать слушателей на выход. А Резник перед отправкой обратно в спецприемник на Захарьевской успел крикнуть: «Обнимаю всех за шею».

Интересно, что уже обнятый депутатом полковник Голубев оказался не самым простым деятелем полиции. Согласно сообщению сайта ГУ МВД по Петербургу и области, Владимир Голубев служит в отряде ОМОН почти 35 лет. На его счету — работа в Москве в 1991-м, конфликт в Осетии в 1993-м, первая и вторая чеченская кампания, два Ордена Мужества и 8 служебных командировок на Северный Кавказ.

«Есть, о чем рассказывать внукам»,- цитировал его сайт ГУ МВД в 2013 году. В 2017-м полковник Голубев сможет рассказать еще и о том, как его обнимал депутат Резник.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


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