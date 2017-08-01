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01.08.2017 21:29
7 Комментариев

Трассы М-11 не будет к Чемпионату Мира

Субподрядчики будущей платной магистрали Москва-Санкт-Петербург заявили, что им не построить дорогу в 2018-м. Из-за долгов турецкого подрядчика уже отстают, минимум, на год.
Трассы М-11 не будет к Чемпионату Мира
Антон Ваганов/Коммерсантъ

Руководители ведущих дорожно-строительных компаний Петербурга 1 августа обратились за помощью к бизнес-омбудсмену Северной столицы Александру Абросимову. Уполномоченного по защите прав предпринимателей ходоки с порога поставили перед фактом: запуск петербургского участка платной магистрали Москва-Петербург (трасса М-11, прим.ред.) окончательно сорван, ситуация – полный швах.

Александр Абросимов пришел на встречу с петербургскими дорожниками неподготовленным.

-Я вкратце про проблемы читал, да и про итальянскую забастовку на объекте слышал, но вы мне обрисуйте – кто заказчик, кто источник финансирования?

Директорам компаний пришлось хором проводить краткий ликбез: генподряд на почти 140-километровый участок магистрали в 2015 году получила турецкая «Идж Ичташ Асталди Иджа Иншаат Ширкети» (ICA). Заказчик – государственный «Автодор», но организаторские функции подряда переданы ООО «Магистраль двух столиц» (МДС). Строительство дороги, которая к ЧМ-18 должна связать главные города страны, ведется по принципу государственно-частного партнерства (ГЧП). Срок окончания работ – лето 2018 года.

В строительство «турецкого» участка трассы М-11 (до Новгородской области) в общей сложности будет вложено 76,6 миллиардов рублей (менее 20 процентов из которых – частные инвестиции). Вот только этих миллиардов субподрядчики не получают от ICA с сентября 2016 года. И с того момента на стройке все идет не так.    

По примерным подсчетам главы ООО «Доринжиниринг» Сергея Грачева, общая задолженность перед всеми исполнителями работ, включая дорожников, мостовиков и транспортные компании, вписывается все в те же 4 миллиарда. Весной, когда строители решили остановить работу, ICA получила от МДС транш 5 миллиардов. До субподрядчиков дошли лишь 750 миллионов.

«За оставшийся год магистраль не может быть построена ни при каких обстоятельствах. Хоть ускоряйся, хоть напрягайся… И даже если ICA вдруг начнет исправно платить, то даже технологически наверстать упущенное уже невозможно. Если ситуация с платежами исправится, то объект может быть сдан только к июлю 2019 года», – оценил Грачев.

«Так вы подайте иски в арбитраж», – прозвучало от омбудсмена логичное предложение. Строители дружно вздохнули: могли бы – подали, но все очень непросто. И вспомнили, как именно они попали в турецкий капкан.

Практически все компании и ранее сотрудничали с ICA. Сначала с момента, когда иностранцы взялись за масштабный проект по расширению мощностей аэропорта «Пулково», а затем пускали ЗСД.

«Мы их знали, они нас знали, поэтому мы и оказались на М-11. Многих турки под свое честное слово уговорили заключить контракты не напрямую с ICA, а с их «прокладками». И по договору судиться с ними в Петербурге мы не можем. Только лондонский суд. А это нереально», -  заверили Александра Абросимова субподрядчики.

Президент Ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин добавил, что проблемы дорожников напрямую касаются и перевозчиков. И практически все задействованные на стройке транспортные компании, по оценке Матягина, закончат сезон банкротами.

 -А как вы все зарплату платите? – спросил омбудсмен.

 -Лично я оформлял на себя кредиты в банке, – ответил Грачев.

 «Значит, вам всем надо обратиться в прокуратуру. Что, мол, не могу платить людям из-за долгов ICA. Есть угроза невыплаты зарплаты и в дальнейшем» – предложил еще один вариант уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге. Строители дружно кивнули в знак согласия, но все же попросили омбудсмена попытаться повлиять и на заказчика. Все же на счета турецкой компании перечисляются не частные, а государственные миллиарды.

«Есть ощущение, что ICA «летит» в минус. По неизвестным нам причинам. И в финале этой истории мы вообще ничего не получим», – нагнетали строители.

Омбудсмен, в свою очередь, уверен, что обиженные строители должны не просто возмущаться «борзотой» руководства ICA, а мотивированно сообщать свою позицию во все инстанции. Только так еще можно успеть схватить «за хвост» турецкую компанию, если, конечно, она решила бесславно уйти с российского рынка банкротом.

В офисе ICA сегодняшний визит субподрядчиков к Александру Абросимову прокомментировать оперативно не смогли. Комментарий от имени топ-менеджеров турецкой компании в пресс-службе пообещали предоставить «Фонтанке» только к завтрашнему дню, объяснив заминку «большой загруженностью руководства».

Для представителей ООО «Магистраль двух столиц» заявление дорожников стало неожиданным. Там также взяли короткую паузу для подготовки ответа на запрос редакции.

Источник «Фонтанки» в "Автодоре" на условиях анонимности заявил, что внятных аргументов  для СМИ почти не осталось. Петербургский участок магистрали должен быть сдан к ЧМ-18. И без вариантов. О возможном переносе сроков строительства официально в Москве пока никто даже не рассуждал.

Екатерина Кураева, специально для "Фонтанки.ру"


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комментарии пользователей (7)
dddmmm
1 августа 2017 г. 22:21
cefania01: Да? Это шутеечка или есть какие-то основания?
hell9000
1 августа 2017 г. 22:15
Нашли козла отпущения,турков..через турков и крутят деньги,там надо наших и сажать,турки турками а они хоть и воруют но и про своих работников не забывают..и оплачивают им в разы выше чем наши платят своим,как то странно смотреть,когда работают две компании вместе турецкая и наши,эти как люди,а наши как скот...
cefania01
1 августа 2017 г. 22:11
dddmmm: в губернаторы Петербурга готовится. Скорее всего.
Petro1980
1 августа 2017 г. 22:10
Как вовремя. Накануне на м10 на год начали ремонт путипровода. По словам очевидцев. Теперь до В.Новгорода от 4х до 8 часов пути. Или через Лугу.
dddmmm
1 августа 2017 г. 22:10
А где наш начальник транспортного цеха господин Соколов?
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