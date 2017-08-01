Горсуд Петербурга в третий раз рассмотрел «дело выпускниц»

Владиславу Кондратьеву, которого признали виновным в том, что он сбил двух выпускниц школы в Петербурге, изменили наказание. Судебная история длится почти пять лет.

Горсуд Петербурга 1 августа уточнил срок исчисления дополнительного наказания осужденному – двухлетнего запрета на управление транспортным средством. Судьи решили, что оно начнется в тот момент, когда Кондратьев принесет водительское удостоверение в ГИБДД.

Ранее Василеостровский районный суд приговорил Кондратьева к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Однако от наказания его освободили по амнистии. В качестве дополнительного наказания Кондратьев получил запрет управлять транспортным средством сроком на 2 года. Гражданский иск на 2 млн рублей от пострадавших суд также удовлетворил.

Это решение было обжаловано адвокатом потерпевших в части дополнительного наказания. Защита пришла к выводу, что приговор вынесен с нарушением закона. Горсуд сегодня конкретизировал сроки исполнения допнаказания.

В 2012 году две девушки бежали на выпускной бал через проезжую часть набережной Лейтенанта Шмидта. Обе попали под машину. Одна из них скончалась на месте. Первый раз Кондратьев был оправдан в летом 2013-го судьей Василеостровского райсуда Анатолием Ковиным. Служитель Фемиды не нашел доказательств того, что водитель мог предотвратить столкновение. Приговор отменила вышестоящая инстанция. Второй судья Василеостровского райсуда Юрий Гершевский Кондратьева тоже оправдал. На этот раз приговор отменил президиум Горсуда Петербурга. В третий раз дело рассматривала Виктория Волкова. Она признала Кондратьева виновным. Но защита осужденного обратилась с апелляцией на это решение. Вероятно, на этот раз адвокаты потерпевшей стороны снова пойдут в президиум Горсуда Петербурга.