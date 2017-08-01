Подведены итоги конкурса «Раскрась самолет Аэрофлота»

Подведены итоги творческого конкурса «Раскрась самолет Аэрофлота», приуроченного к 95-летнему юбилею компании.

Победу в соревновании одержала Екатерина Лесик. Ее дизайн ливреи, оформленный в бело-синих тонах, стилизован под гжельские узоры. Второе место заняла Екатерина Леухина. Она представила эскиз в цветах российского триколора, с вариацией на тему «птички» Аэрофлота на фюзеляже.

Победитель конкурса получит сертификат на два лица на перелет бизнес-классом в любой пункт маршрутной сети Аэрофлота. Кроме того, по его эскизу будет покрашен самолет Airbus A321. Обладателю второго места будет вручен сертификат на два лица на перелет экономклассом в любой пункт маршрутной сети Аэрофлота.

В рамках творческого конкурса «Раскрась самолет Аэрофлота» с 29 июня по 10 июля любой желающий мог опубликовать свой эскиз ливреи самолета на сайте www.afl-paint95.ru. Пользователи сайта путем онлайн-голосования выбрали десятку финалистов. На заключительном этапе конкурса авторитетное жюри, в состав которого вошли члены Правления ПАО «Аэрофлот», определило обладателей первого и второго места.

AFL Конкурс Второе место

Конкурс «Раскрась самолет Аэрофлота» проводился в честь предстоящего юбилея авиакомпании. 17 марта 1923 года было создано Российское общество Добровольного воздушного флота — «Добролет». Оно стало родоначальником современного Аэрофлота, поэтому 17 марта является официальным днем ождения перевозчика. В 2018 году авиакомпании исполнится 95 лет.

АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1062 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевез 29 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 43,4 млн.

Аэрофлот первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга «четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса. В 2017 году в шестой раз стал обладателем престижной международной премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы».