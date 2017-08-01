Дегтярный переулок лишился остатков старинной брусчатки

Из Дегтярного переулка в Петербурге 31 июля вывезли брусчатку, за сохранение которой выступают инициаторы создания пешеходной зоны.

Как 1 августа сообщают в движении «Красивый Петербург», в преддверии планируемого ремонта переулка представители ГУДП «Центр» вынули и увезли брусчатку, покрывавшую центральную часть переулка. Активисты утверждают, что работы проводились без установки информационного щита и без получения ордера ГАТИ.

Ранее в этом году жители Центрального района выступили за создание пешеходной зоны в переулке с сохранением брусчатки и трамвайных рельсов в память о месте, где был испытан первый в мире электрический трамвай. Правда, комитет по развитию транспортной инфраструктуры ответил на эту инициативу отказом. Одним из аргументов было отсутствие достаточного количества существующей брусчатки для восстановления покрытия во всём переулке; горожане предлагали покрыть брусчаткой только его часть.