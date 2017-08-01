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01.08.2017 18:38
3 Комментариев

Середкин: Взял миллион в кредит, чтобы переплыть Ла-Манш, не переплыл, но кредит все еще отдаю

Какая Нева на вкус, зачем нужно заклеивать соски и сколько стоит переплыть Ла-Манш – «Фонтанка» поговорила со спортсменом, который первым в истории проплыл 70 км вдоль всей Невы.
Середкин: Взял миллион в кредит, чтобы переплыть Ла-Манш, не переплыл, но кредит все еще отдаю
Алексей Серёдкин//из личного архива/Юрий Гольденштейн

Спортсмен-любитель Алексей Середкин удивил на прошлой неделе всех. Во вторник, 25 июля, без лишнего шума от крепости Орешек он начал свой 70-километровый заплыв через всю Неву. В прошлом году он пытался переплыть через Ла-Манш, но потерпел неудачу. Сейчас с Невой все прошло более удачно, хотя без приключений не обошлось, а в конце участников мероприятия вообще задержала полиция.

– Первая попытка поговорить с вами сорвалась из-за того, что вам резко стало плохо. Это из-за вашего заплыва?

– Да, это было через два дня после заплыва, 26 июля. Я весь тот день провел на работе, и к 5 часам вечера мне стало плохо. Слабость, температура, диарея, головокружение, сильное обезвоживание. Я отменил все встречи, поехал домой и просто лег. Это стандартная ситуация после таких заплывов. Как правило, начинается на 2 – 3-й день. Я позвонил своей девушке и сказал, чтобы она срочно шла в аптеку и покупала антибиотики. По опыту я уже знаю, что это кишечная инфекция. Что-то я все-таки в Неве поймал. Фармацевт долго не хотел продавать антибиотик без рецепта, но в конце концов сдался. В итоге она принесла мне какой-то чудо-препарат, после второй таблетки которого к часу ночи я уже спокойно спал. Я проспал до десяти утра и, когда встал, чувствовал себя гораздо лучше. Вообще это абсолютно нормальная реакция организма на такие длительные заплывы: на переутомление, на нефильтрованную воду, на питание каждые полчаса, что для желудка тоже непривычно.

– Когда мы утром узнали о вашем эпическом заплыве, я позвонил вашему тренеру Дмитрию Егорову, который вам помогал в прошлом году с Ла-Маншем. Первая его фраза: «Снимаю с себя всю ответственность за этот заплыв». А потом в течение дня пришел пресс-релиз о пресс-конференции немецкого пловца Марко Хенрикса, который по случайному стечению обстоятельств тоже решил проплыть вдоль всей Невы, установив тем самым мировой рекорд. Создалось впечатление, что ваше решение было спонтанным ответом на решение этого немца.

– Тут история такая. В прошлом году после Ла-Манша я узнал про Александра Воробьева. Он уже о Неве грезил года три. Он проплыл сначала 30 км, потом 60 км. Хотя толком плавать он не умеет. Он плыл в гидрокостюме. Это такой простой, плотненький дядя. В итоге он дошел от Орешка до Большеохтинского моста, что очень достойно. После этого он сказал, что для него этого хватит. Я об этом узнал, и меня это очень сильно вдохновило. А так как я собираюсь еще раз попробовать переплыть через Ла-Манш, но для этого нужны большие деньги – 2 – 2,5 миллиона рублей, – я решил поддерживать форму какими-то такими интересными проектами в России. В октябре 2016 года я в числе прочих таких проектов анонсировал и заплыв по Неве — 77 км. Когда я узнал о планах немца, я подумал, что у нас есть все права, чтобы сделать это раньше. Все-таки мы об этом заявили тоже раньше, просто так не пиарили. Изначально конкретной даты у нас не было, но после заявления этого немца мы решили форсировать подготовку и выбрать именно этот день. Плюс у моего отца на следующий день день рождения, и я ему решил сделать такой подарок.

– С чего начался ваш заплыв?

– Мы приехали к крепости Орешек в час ночи. Ребята – 5 человек – два часа занимались сборкой байдарок. Попытался поспать, тем более что день перед этим был очень активным. Проснулся в тот день в 8 утра, отработал до 8 вечера. Еще, как назло, была куча всяких дел с клиентами. Но из-за сильного волнения, как это обычно бывает перед такими заплывами, поспать не получилось.

– Кем вы работаете?

– У меня свой маленький интернет-магазин автозапчастей. Настолько маленький, что я там работаю пока что один. Где-то в 3.30 у нас все было готово. Мы вышли на берег. Сфотографировались. Никакого гудка, стартового свистка не было. Я просто сам ушел в воду, и друзья включили хронометраж.

– Перед заплывом что-то принимали?

– Препарат от кишечной инфекции, чтобы какая-то защита уже была. Еще таблетки калия и магния. И потом еще во время заплыва каждый час их принимал для поддержания сердечной мышцы, чтобы сердце не посадить. При такой нагрузке в организме эти вещества быстро заканчиваются, а с обычным питанием они не так активно поступают.

– Вы еще чем-то мазались.

– Да, это специальная мазь Channel Grease. Ее применяют пловцы для заплывов через Ла-Манш. Она на 90 процентов состоит из ланолина (это густой овечий жир) и на 10 процентов из вазелина для придания эластичности. Она наносится для защиты от истирания. Это подмышки, промежности, плечо (там, где при гребке идет касание с подбородком), линия плавок. При этом я все равно стер кожу до крови от пояса, в которому крепился поплавок: от вращения корпуса шло постоянное трение на протяжении всех 15,5 часа. А без мази все бы стерлось уже после 5 часов. Это удивительно, потому что кажется, что в воде такое невозможно. Более того, натирает даже соски. Их лучше вообще заклеивать.

– Соски-то чем натирает?

– Водой. Не зря говорят, что вода камень точит. Плюс в воде все равно есть какие-то кристаллы соли, песчинки.

– О чем человек думает в начале 15-часового заплыва?

– Совершенно о конкретных вещах. В первую очередь было важно понять, что с температурой воды. У нас расчетное время было 21 час. Я не знал, какое там течение, и настраивал себя на то, что почти сутки мне придется в этой воде пробыть. Была задача войти в ритм, разогреться, запустить внутренний завод по производству энергии. Первое время была настройка. Еще пристраивался к течениям. Мне все время попадались какие-то подводные течения, водовороты, которые засасывали меня. Еще пытался найти баланс работы: если слишком часто грести – быстро устанешь, слишком медленно — будет недостаточно вырабатываться тепло, начнешь замерзать.


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– Слышал, что вы едва не столкнулись с «Метеором»?

– Это было не совсем столкновение. Скорее, мы действовали на упреждение. «Метеор» же очень быстро идет, и ребята перестраховались. На всякий случай мы просто фигачили к берегу, что есть силы, чтобы, не дай бог, ни малейшего риска не создать. Один раз в самом начале к нам очень тихо со спины подобрался близко сухогруз. Мы были не на его траектории, но был риск, что нас начнет засасывать. Поэтому тоже быстро уплыли к берегу.

– Этот случай с сухогрузом был самым стрессовым за весь заплыв?

– Для моих сопровождающих – да, потому что они смотрели все время вперед и не ожидали, что сзади так тихо к ним может подойти такое большое судно. Для меня, как ни странно, ни один подобный случай не был стрессовым. Они просто говорили мне грести быстрее к берегу, и я про себя немного ругался на них: ну что ж они заранее мне об этом не сказали?

– Из чего состояло ваше питание во время заплыва?

– База всего — углеводы. То, что дает энергию. Мы сделали так. С самого начала питание было каждые полчаса. Первый прием – изотоник. Это сухая смесь, в составе которой разные соли и витамины, которые вымываются из организма. В пресной воде обязательно нужно принимать изотоник, иначе начнутся судороги. Это все разбавлялось в пропорции 50 на 50 кипятком, чтобы питье было горячим. Перед этим мне давали 35 граммов спортивного геля. Там тоже углеводы. Он на основе мальтодекстрина – это такой крахмал, подвергнутый гидролизу. Он очень быстро повышает гликемический индекс, но лучше, чем сахар, потому что не сладкий. То есть можно вбухать много мальтодекстрина в маленький объем, и не будет приторно. Ну и плюс витамины. То есть я съедал эти 35 граммов геля, запивал изотоником. Второе питание было натуральным. Я дома взял петрушку, банан, мед, витамин С, абрикос. Смешал все это в блендере до очень густого состояния. И третья часть питания была белковой – творог, банан, мед, топленое молоко, орехи. Все это до густоты тоже замешивается. Ребята эти смеси разводили тоже кипятком и в таком виде его давали.

– По объему это сколько заняло?

– У нас было четыре 800-миллилитровых шейкера. Их хватило на весь заплыв. Один прием — это 100 – 120 граммов смеси и столько же кипятка. Бананы мне еще в обычном виде давали, чтобы было что пожевать. Но вообще, почему все в жидком виде дается? Потому что челюсть замерзшая, пережевывать что-либо невозможно. Один раз мне пробовали дать шоколадку, но я ею чуть не подавился. В обычной ситуации шоколад бы сам во рту растаял, а тут все замерзло, и рассосать его было невозможно. Всего у меня на эти смеси ушло 2 кг бананов, граммов 600 абрикосов, пачка творога, пучок петрушки, 4 пакетика по 2,5 мг витамина С, граммов 100 меда, граммов 100 орехов.

– Не так много, на самом-то деле.

– Ну да. Это мы на Ла-Манше от неопытности столько всего накупили, что две недели можно было этим питаться.

– Во время приемов пищи вы останавливались?

– Мы делали так. Сзади плыла байдарка, я переворачивался на спину, получал стаканчик, выпивал содержимое, в это время продолжал подгребать одной рукой и ногами.

– Ваш заплыв завершился незапланированной встречей с полицией. На вашем месте я бы очень расстроился особенно после 15 часов беспрерывного плавания, которое закончилось совсем не так и не там, где вы собирались. Но вы, кажется, совсем не разочарованы.

– Я этот момент помню так. Одна сопровождающая меня байдарка почему-то остановилась. Помню, мне только сказали: плыви дальше, мы сами разберемся. И они пытались договориться с полицией. Ребятам сказали, что дальше мы плыть не можем, а они пытались объяснить, что у нас тут заплыв, позвольте нам доплыть, нам осталось немножко. На что им ответили, что в дежурную часть поступил официальный звонок и мы вынуждены все отработать. Несколько минут они вели эти переговоры, а я все это время продолжал плыть. В итоге ко мне подплыл Валентин (координатор заплыва – ред.), указал на пляж и сказал плыть туда. Метров за 100 от берега я увидел, что там меня уже поджидают болельщики. Они, кстати, не знали изначально, где именно мы будем финишировать. И вот так все удачно совпало, что они пришли туда, куда нам сказала причалить полиция. А полиция позволила нам спокойно закончить заплыв самостоятельно. Мы доплыли до берега, вышли, меня одели, дали перекусить, попить. Полиция все это время нас терпеливо ждала. Ну не знаю, минут 40 они нас точно прождали. Потом нас пригласили на катер и мы по рекам и каналам доехали до отделения на Двинской. Провели там полтора часа. Нам надо было им объяснить, что мы делали на закрытой портовой территории. Все были предельно вежливы. Нам объяснили, что мы нарушили (а нарушили мы, оказывается, очень много всего), и сколько нужно было пройти всяких инстанций, чтобы все было официально (как раз из-за отсутствия согласования немцу Марко Хенриксу все-таки отказали в разрешении на заплыв — ред.). Тогда я понял, что, если бы мы взялись все делать официально, этого заплыва бы никогда не состоялось. В общем, после всего нас совершенно спокойно отпустили. Даже штрафов не пришлось платить. Какого-то негатива я там вообще не испытал. Все сотрудники были совершенно адекватными. А разочарования никакого не было. По факту то, что мы хотели сделать, мы сделали, и наше задержание это только доказывает.

– Какая Нева на вкус?

– Хорошая. Есть водоемы с каким-то тухловатым рыбным привкусом, а у Невы такого нет. Я же стакана два воды точно выпил, пока плыл. Ничего неприятного в ней нет. В принципе, если сильно хотеть пить, можно попить, но только после этого нужно выпить стакан водки или активированного угля. Мусора очень мало. Я ожидал, что буду плыть среди бычков, пластиковых бутылок, но ничего этого не было.

– Когда следующая попытка переплыть через Ла-Манш?

– Хоть сейчас бы уехал. Денег нет. Я сейчас занимаюсь развитием своего бизнеса и, думаю, года через два смогу себе позволить вторую попытку. Деньги на первую попытку мы пытались собрать через одну краудфандинговую платформу собрать. Но эта идея оказалась неудачной. Так мы собрали что-то около ста тысяч. Каких-то серьезных спонсоров тоже не нашли. Пришлось мне брать кредит в «Сбербанке».

– Сколько?

– Миллион.

– Сколько вам сейчас нужно на вторую попытку?

– Чтобы хорошо себя ощущать миллиона 2-2,5, чтобы примерно за год до этого уже не работать, а только тренироваться, а еще лучше вообще туда уехать на остров Джерси, вокруг которого круглый год такие же условия, как на Ла-Манше. Вообще, мечта в два конца проплыть.

– В два конца???

– Да. Рекорд, кстати, принадлежит британке Элисон Стриттер, которая проплыла Ла-Манш в три конца без остановки.

– Вы как-то рассказывали, что несколько месяцев перед первой попыткой не работали, только тренировались. А на что вы, простите, жили?

– Были накопления, которые, правда, быстро кончились. Была ставка, что удастся собрать нужную сумму через краудфандинг. Я настолько верил, что моей идеей вдохновятся, что подтянутся спонсоры, что мне даже придется говорить: все-все хватит мне перечислять денег. Но мы очень быстро поняли, что нужную сумму собрать не получится.

– Кредит отдали уже?

– Отдаю все еще. Я брал на 5 лет 1 миллион рублей, так что осталось чуть меньше 3 лет. Выплачиваю в месяц по 25 тысяч. В нашем кругу мы смеемся, что я в ипотеку взял Ла-Манш, который не проплыл. Это полная дичь, о которой и рассказать стыдно, но что делать?

– Полное сумасшествие. Откуда в вас эта страсть в плаванию?

– В 2006 году Павел Кузнецов первым из россиян переплыл через Ла-Манш. Был репортаж по Первому каналу. Я его увидел и меня это невероятно потрясло. А когда еще сказали, что Павел не профессионал, а любитель, мне это дало основание полагать, что я тоже способен на такое. Я записался в бассейн и стал потихоньку учиться плавать. То есть плавать я фактически на тот момент вообще не умел.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

 


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комментарии пользователей (3)
kareglazov
1 августа 2017 г. 20:01
"— Михалыч, вредно так долго в воде находиться — можно и заболеть… — Все болезни — от бескультурья. Вода — это колыбель разумной жизни. Я просто возвращаюсь к истокам бытия… получая от этого несказанное удовольствие…" (с) фильм "Особенности национальной рыбалки"
glok
1 августа 2017 г. 19:26
Круто, молодец парень, такие люди и проворачивают эту землю.
UPG
1 августа 2017 г. 19:10
У каждого свои рекорды. Вот я, например, сегодня в туалет классно сходил.
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17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
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19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
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