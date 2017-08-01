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01.08.2017 17:44
2 Комментариев

Футболисты «Бней Иегуды» потерялись по пути в Петербург на матч с «Зенитом»

Два основных футболиста израильского клуба «Бней Иегуда» потерялись по пути в Петербург на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с «Зенитом». Как 1 августа сообщает sport5.co.il, защитники Аид Хабши и Бен Тургеман отстали от команды во время пересадки в Стамбуле и опоздали на рейс.

Сейчас руководство «Бней Иегуды» пытается найти другой рейс в Петербург, чтобы игроки смогли сегодня присоединиться к команде.

Напомним, в первом матче, который состоялся 27 июля в Израиле, «Бней Иегуда» проиграл «Зениту» со счетом 0:2. Голы забили Кришито и Кокорин. И Хабши, и Тургеман в той встрече отыграли все 90 минут.


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комментарии пользователей (2)
Циник
1 августа 2017 г. 19:39
Капитан-коутч Мойсей?
kareglazov
1 августа 2017 г. 19:38
Евреев хлебом не корми, дай поплутать где-нибудь и подольше. Особенно любят пустыню.
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